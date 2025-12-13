Свят

Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха 1000 души

218 други все още са в неизвестност

13 декември 2025, 14:03
Източник: AP/БТА

Б роят на смъртните случаи от наводненията и калните свлачища в Индонезия достигна 1003 души, а 218 други все още са в неизвестност, съобщи днес Националната служба за справяне с бедствията, цитирана от Франс прес.

Жертвите от наводненията на Суматра станаха над 170

Над 5400 души са ранени при наводненията в провинциите Северна и Западна Суматра и Ачех преди две седмици, а 1,2 млн. жители са настанени във временни подслони, добавя службата.

Наводнения и свлачища отнеха живота на най-малко 10 души на индонезийския остров Ява

Тропически бури и мусонни дъждове засегнаха Югоизточна Азия (Индонезия, Малайзия и Тайланд) и Южна Азия (Шри Ланка) по-рано този месец, причинявайки внезапни наводнения и кални свлачища.

Това е едно от най-тежките бедствия в три провинции на остров Суматра през последните години, особено в Ачех, който бе пометен от мощно цунами през 2004 година.

Над 60 загинали при наводненията на остров Суматра

Стойността на разрушенията се оценява на 3,1 млрд. долара, отбелязва АФП.

Индонезийското правителство беше критикувано, че не е обявило бедствено положение, което би могло да ускори оказването на помощ на засегнатите и да подобри координацията. Джакарта също не е поискала международна помощ, за разлика от Шри Ланка.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
