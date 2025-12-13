Свят

Три земетресения разтърсиха Украйна за три дни

Най-силното е било с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер

13 декември 2025, 11:40

Източник: iStock photos/Getty images

В ечерта на 12 декември е регистритан трус с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер на 12 км от брега на Крим в Черно море, съобщава Главният център за специален мониторинг, на когото се позовава УНИАН.

Експертите казват, че това земетресение се счита за осезаемо.

Също така, в 3:40 ч. в съботната нощ е регистрира земетресение в Черновицка област. Магнитудът му е бил 2,5 по скалата на Рихтер, с епицентър на дълбочина 3 км.

Трус е имало и вечерта на 11 декември. Той е бил с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер и е бил регистриран в Тернополска област.

С това общият брой на земетресенията в Украйна достига три през последните три дни.

Източник: БГНЕС    

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Всичко от днес

