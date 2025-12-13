Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

П реустановено е пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП).

В петък в 20:00 ч. протестиращите гръцки фермери са преустановили стачните действия през граничен преход „Илинден – Ексохи“ и преходът е свободен за движение в двете посоки за товарни автомобили. Възстановено е пропускането на товарни автомобили и в двете посоки на граничен преход „Кулата –Промахон“.

Караджов изпрати писмо до ЕК за блокадите на границата с Гърция

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

По границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничния пункт „Капитан Андреево“, както и на „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информираха още българските гранични власти.

Гръцките фермери планират акция на моста Рио-Антирио

Трафикът е интензивен на граничен пункт „Калотина“ на изход за товарни автомобили на границата със Сърбия.

На границите с Румъния и Република Северна Македония трафикът е нормален.