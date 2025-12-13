Любопитно

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Те пострадали за вярата в Христос по време на жестоките гонения на християните, заповядани от император Диоклетиан

13 декември 2025, 08:34
Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория
COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан
Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък

Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък
Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди
Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)

Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)
Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата
С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)
Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

Н а 13 декември църквата почита паметта на светите мъченици Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест.

Мъчениците Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за вярата в Христос по време на жестоките гонения на християните, заповядани от император Диоклетиан.

В опитите си да заздрави своята власт владетелят наложил задължителното почитане на императора като божество и така започнали повсеместни преследвания на християните. Защото вярващите в Христос следвали думите на своя Бог и Спасител: "На Господ, твоя Бог, се покланяй и служи единствено на Него" (Матей 4:10).

Привидна причина за гоненията на християните били вълненията в източните гранични области Армения и Кападокия.

В онова време всички граждански смутове се приписвали на християните. Затова настанало страшно гонение и безбройно множество християни били убити заради вярата си.

Евстратий бил висш военен, който повярвал в Иисус Христос и се отказал от езичеството.

Още в началото на мерките срещу християните той бил заловен от Лисий, висш служител, изпратен от Рим да умиротвори областта. Изтезавали безмилостно Евстратий, после го препратили при управителя Агрикола. След поредица от нови издевателства хвърлили мъченика в огнена клада, където умрял сред пламъците.

При това гонение пострадали още много други християни. Сред тях бил свещеникът Авксентий, съгражданин на Евстратий.

Заедно с множество християни от град Сатала (край сегашното село Садак в област Келкит, Източна Турция) свещеник Авксентий бил заловен и затворен в тъмница, а след поредица изтезания бил осъден на смърт и посечен с меч.

При суровата разправа с християните в тази област били избити още много мъченици за вярата, чиито имена не са съхранени за историята. Запазени са имената на някои, сред които на военачалника Евгений, на строителя Мардарий и на войника Орест. Заедно с тях почитаме и всички други безименни герои на вярата.

На 13 декември имен ден празнуват всички, които носят името Евгени, Евгений, Адам.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
имен ден празник 13 декември Евстратий Авксентий Евгений Мардарий Орест
Последвайте ни
Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Започна ли тихото окрупняване на автомобилния бранш в преследване на оцеляването

Започна ли тихото окрупняване на автомобилния бранш в преследване на оцеляването

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 15 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

България Преди 1 час

При забавени доставки неустойките се поемат в зависимост от конкретния договор

<p>Разкриха скривалище със стотици откраднати документи за самоличност</p>

Скривалище със стотици откраднати документи за самоличност бе разкрито в Гърция

Свят Преди 1 час

Арестуван е 45-годишен мъж от Пакистан

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Свят Преди 1 час

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър

<p>Старт на ски сезона в Банско</p>

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Любопитно Преди 2 часа

Гостите на града ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

България Преди 2 часа

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Свят Преди 10 часа

Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г.

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

България Преди 11 часа

Лидерът на партията заяви в Силистра, че управлението е загубило смисъл и че кабинетът е бил създаден, за да прекрати серията от избори

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Свят Преди 11 часа

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени

<p>Студенти излязоха на протест пред сградата ЕК в София</p>

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

България Преди 12 часа

В района на проявата има полицейско присъствие

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Свят Преди 12 часа

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Свят Преди 12 часа

Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни

<p>Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина&nbsp;</p>

Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина на 82 години

Свят Преди 13 часа

Издателите й "Пан Макмилън" изразиха почитта си към тази "духовна, мъдра и съпричастна" авторка

<p>&quot;Уолстрийт джърнъл&quot; анализира последиците след оставката на кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Свят Преди 13 часа

Правителството падна на 11 декември след вълна от улични протести на младежи срещу дълбоко вкоренената корупция

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Свят Преди 13 часа

"Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516"

<p>Мелони получи награда, вдъхновена от Маргарет Тачър</p>

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Свят Преди 14 часа

Тя е "интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

България Преди 14 часа

От колата излизаха пламъци и гъст дим

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Edna икона на 36: 10 факта за Тейлър Суифт, която продължава да пише история (СНИМКИ)

Edna.bg

Честит празник! Днес празнуват тези редки, но красиви имена

Edna.bg

Салах не останал напълно доволен от разговора със Слот, Ван Дайк имал важна роля

Gong.bg

Христо Янев с интересен план за мача с Локо София

Gong.bg

Проф. Тодор Кантарджиев: Грипът вече се разпространява епидемично в страната

Nova.bg

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Nova.bg