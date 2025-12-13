Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

"Чувствам се супер, благодаря на хората, които ме подкрепяха. Бокс е, един удар може да реши целия мач. Един удар все може да се пропусне, с малките ръкавици няма как. Яд ме е, че не успях да зарадвам българите. Важното е, че дойдохме, играхме, опитахме". Това заяви Кубрат Пулев след загубата с нокаут от руския боксьор Мурат Гасиев.

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кобрата. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало, предаде Gong.bg

Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина.