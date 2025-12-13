Любопитно

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кобрата

13 декември 2025, 10:51
"Чувствам се супер, благодаря на хората, които ме подкрепяха. Бокс е, един удар може да реши целия мач. Един удар все може да се пропусне, с малките ръкавици няма как. Яд ме е, че не успях да зарадвам българите. Важното е, че дойдохме, играхме, опитахме". Това заяви Кубрат Пулев след загубата с нокаут от руския боксьор Мурат Гасиев.

Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кобрата. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало, предаде Gong.bg

Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина.

Източник: Gong.bg    
