Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

"Чувствам се супер, благодаря на хората, които ме подкрепяха. Бокс е, един удар може да реши целия мач. Един удар все може да се пропусне, с малките ръкавици няма как. Яд ме е, че не успях да зарадвам българите. Важното е, че дойдохме, играхме, опитахме". Това заяви Кубрат Пулев след загубата с нокаут от руския боксьор Мурат Гасиев.
Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория
Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кобрата. В Дубай българският боксьор бе спрян от Мурат Гасиев, който наложи волята си и приключи срещата с нокаут в шестия рунд, едва 50 секунди след неговото начало, предаде Gong.bg
Двубоят започна обещаващо за Пулев, който в първите две части контролираше дистанцията и работеше добре с левия прав. Постепенно обаче Гасиев намери ритъм, засили натиска и започна да пласира все по-тежки удари, особено в тялото на българина.