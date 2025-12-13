Технологии

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

И няма изгледи да се сдобрят

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 декември 2025, 10:15
OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега
Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане
Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS
Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички
6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си
Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички
Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим

П рез зимата на 2015 г., на фона на нарастващите надежди и тревоги относно изкуствения интелект, двама от най-енергичните умове на Силициевата долина се обединиха, за да стартират OpenAI, като нестопанска изследователска лаборатория с мисия, която изглеждаше благородна и неотложна: да гарантира, че усъвършенстваният изкуствен интелект ще бъде от полза за цялото човечество.

Начело стояха Илон Мъск, визионерският предприемач зад SpaceX и Tesla, и Сам Алтман, проницателният президент на влиятелния стартъп инкубатор Y Combinator. Заедно те обещаха да се изправят срещу екзистенциалната заплаха на машинния интелект. Това беше съюз на увереност и амбиция, който завладя въображението на технологичния свят, все по-обсебен от обещанията и опасностите на изкуствения интелект.

OpenAI беше създадена като организация с нестопанска цел, посветена на изграждането на общ изкуствен интелект (AGI), който би „от полза за човечеството като цяло“, действайки като противовес на отворения код на усилията на големи технологични гиганти като Google за затворен код. Мъск, публичното лице на опасенията за безопасност, беше основен финансов поддръжник и съпредседател, като първоначално обеща значителна част от ангажирания фонд от милиарди долари. Алтман, междувременно, осигури оперативното ръководство, използвайки мрежата си от Y Combinator.

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

В онези ранни дни ролята на Мъск не беше просто на благодетел, а на идеологически катализатор. Разтревожен от бързия напредък на изкуствения интелект, той редовно говореше за технологията като за потенциално най-голямата заплаха, пред която човечеството някога ще се изправи.

Мъск виждаше в OpenAI защитна стена срещу неконтролираното развитие. Алтман, по-млад, но също толкова пламенен, споделяше убеждението, че бъдещето на интелигентните системи изисква стопанисване и широка полза, а не чисто търговска печалба. Споделената им реторика и публичен ентусиазъм ги правеха в очите на мнозина пазители на следващата технологична епоха.

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

И все пак, под споделената мисия, вече се зараждаха напрежения. Мъск, въпреки целия си идеализъм, започна да се пита дали една чисто нестопанска структура може да събере огромния капитал и изчислителни ресурси, необходими за преследване на общия изкуствен интелект - форма на AI, способна да превъзхожда хората в повечето задачи.

Вътрешните дебати относно структурата, контрола и стратегията предвещаваха по-дълбоки разногласия: Мъск настояваше за по-традиционна компания със собствен капитал и йерархия. Алтман, заедно с други съоснователи, се съпротивляваше на тази визия, предпочитайки институционалните проверки пред концентрирания контрол. Получената безизходица обтегна партньорството им и разкри различни темпераменти - Мъск, строителят на империи и Алтман, институционалният архитект.

Разривът стана публичен през 2018 г., когато Мъск се оттегли от борда на OpenAI, позовавайки се на конфликти със собствената работа на Tesla в областта на изкуствения интелект и сигнализирайки за нарастваща философска пропаст. Неговото напускане освободи OpenAI да изгради стратегически партньорства, най-вече с Microsoft по това време и да премине към сложен модел с „таван на печалбата“, предназначен да привлече милиарди финансиране. Алтман, някога съпредседател заедно с Мъск, се очерта като централен изпълнителен орган, ръководещ тази трансформация.

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

За Алтман и екипа тази промяна беше необходима стъпка, за да си осигурят изчислителната мощност, необходима за постигане на първоначалната им цел. За Мъск това беше предателство към основополагащата харта на организацията с отворен код с нестопанска цел. Той започна публично да критикува компанията като ClosedIAI („Затворен AI“), обвинявайки Алтман, че е изоставил мисията в полза на печалбата. 

Това, което започна като сътрудничество, прерасна в конкуренция. Мъск основа xAI, компания за изкуствен интелект, позиционирана директно срещу влиянието на OpenAI и открито критикува лидерството и изборите на бившия си партньор.

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

Двамата са участвали в публични критики, правни спорове и дори в противоречиви предложения за контрол и насока на развитието на изкуствения интелект, като всеки от тях обвинява другия в предателство на основополагащите принципи или заплашва балансирано технологично бъдеще. Делата на Мъск твърдят, че OpenAI е изоставила първоначалния си замисъл на нестопанска цел, давайки приоритет на печалбата и ексклузивните технологии пред отворената полза. Алтман защитава ръководството си като необходимо за изпълнение на мисията в свят, сега доминиран от динамиката на търговския изкуствен интелект.

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Разпознаването на AI снимки ще стане още по-трудно

Историята на партньорството между Мъск и Алтман, от ентусиазирани съоснователи до съперници, отразява по-широките напрежения в основата на революцията в областта на изкуствения интелект: идеализъм срещу прагматизъм, мисия срещу пазар и сътрудничество срещу конкуренция. Някога обединени под споделена цел, сега те стоят на противоположните страни на бойно поле, което се простира далеч отвъд една компания.

Редактор: Мартин Дешев
Илон Мъск Сам Алтман изкуствен интелект технологии бизнес ИТ гиганти
Последвайте ни
Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

pariteni.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 16 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

България Преди 2 часа

При забавени доставки неустойките се поемат в зависимост от конкретния договор

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Свят Преди 2 часа

Нападението е смесено - с дронове и ракети

<p>Старт на ски сезона в Банско</p>

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Любопитно Преди 3 часа

Гостите на града ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

България Преди 3 часа

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Норвежкият Нобелов комитет осъди "бруталния" арест на Наргес Мохамади

Свят Преди 11 часа

Нобеловата награда беше присъдена на Мохамади през 2023 г.

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

България Преди 12 часа

Лидерът на партията заяви в Силистра, че управлението е загубило смисъл и че кабинетът е бил създаден, за да прекрати серията от избори

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Свят Преди 12 часа

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени

<p>Студенти излязоха на протест пред сградата ЕК в София</p>

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

България Преди 13 часа

В района на проявата има полицейско присъствие

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Свят Преди 13 часа

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Свят Преди 13 часа

Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни

<p>Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина&nbsp;</p>

Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина на 82 години

Свят Преди 14 часа

Издателите й "Пан Макмилън" изразиха почитта си към тази "духовна, мъдра и съпричастна" авторка

<p>&quot;Уолстрийт джърнъл&quot; анализира последиците след оставката на кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Свят Преди 14 часа

Правителството падна на 11 декември след вълна от улични протести на младежи срещу дълбоко вкоренената корупция

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Свят Преди 14 часа

"Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516"

<p>Мелони получи награда, вдъхновена от Маргарет Тачър</p>

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Свят Преди 15 часа

Тя е "интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

България Преди 15 часа

От колата излизаха пламъци и гъст дим

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Свят Преди 16 часа

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Edna икона на 36: 10 факта за Тейлър Суифт, която продължава да пише история (СНИМКИ)

Edna.bg

Честит празник! Днес празнуват тези редки, но красиви имена

Edna.bg

Защо Кобрата не успя да опази световната титла?

Gong.bg

Топката е в полето на Салах, а Ливърпул ще чака отговор след временното примирие

Gong.bg

Проф. Тодор Кантарджиев: Грипът вече се разпространява епидемично в страната

Nova.bg

Цветлин Йовчев: Бюджетът отприщи натрупаното обществено напрежение

Nova.bg