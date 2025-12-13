Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

П рез зимата на 2015 г., на фона на нарастващите надежди и тревоги относно изкуствения интелект, двама от най-енергичните умове на Силициевата долина се обединиха, за да стартират OpenAI, като нестопанска изследователска лаборатория с мисия, която изглеждаше благородна и неотложна: да гарантира, че усъвършенстваният изкуствен интелект ще бъде от полза за цялото човечество.

Начело стояха Илон Мъск, визионерският предприемач зад SpaceX и Tesla, и Сам Алтман, проницателният президент на влиятелния стартъп инкубатор Y Combinator. Заедно те обещаха да се изправят срещу екзистенциалната заплаха на машинния интелект. Това беше съюз на увереност и амбиция, който завладя въображението на технологичния свят, все по-обсебен от обещанията и опасностите на изкуствения интелект.

OpenAI беше създадена като организация с нестопанска цел, посветена на изграждането на общ изкуствен интелект (AGI), който би „от полза за човечеството като цяло“, действайки като противовес на отворения код на усилията на големи технологични гиганти като Google за затворен код. Мъск, публичното лице на опасенията за безопасност, беше основен финансов поддръжник и съпредседател, като първоначално обеща значителна част от ангажирания фонд от милиарди долари. Алтман, междувременно, осигури оперативното ръководство, използвайки мрежата си от Y Combinator.

В онези ранни дни ролята на Мъск не беше просто на благодетел, а на идеологически катализатор. Разтревожен от бързия напредък на изкуствения интелект, той редовно говореше за технологията като за потенциално най-голямата заплаха, пред която човечеството някога ще се изправи.

Мъск виждаше в OpenAI защитна стена срещу неконтролираното развитие. Алтман, по-млад, но също толкова пламенен, споделяше убеждението, че бъдещето на интелигентните системи изисква стопанисване и широка полза, а не чисто търговска печалба. Споделената им реторика и публичен ентусиазъм ги правеха в очите на мнозина пазители на следващата технологична епоха.

И все пак, под споделената мисия, вече се зараждаха напрежения. Мъск, въпреки целия си идеализъм, започна да се пита дали една чисто нестопанска структура може да събере огромния капитал и изчислителни ресурси, необходими за преследване на общия изкуствен интелект - форма на AI, способна да превъзхожда хората в повечето задачи.

Вътрешните дебати относно структурата, контрола и стратегията предвещаваха по-дълбоки разногласия: Мъск настояваше за по-традиционна компания със собствен капитал и йерархия. Алтман, заедно с други съоснователи, се съпротивляваше на тази визия, предпочитайки институционалните проверки пред концентрирания контрол. Получената безизходица обтегна партньорството им и разкри различни темпераменти - Мъск, строителят на империи и Алтман, институционалният архитект.

Разривът стана публичен през 2018 г., когато Мъск се оттегли от борда на OpenAI, позовавайки се на конфликти със собствената работа на Tesla в областта на изкуствения интелект и сигнализирайки за нарастваща философска пропаст. Неговото напускане освободи OpenAI да изгради стратегически партньорства, най-вече с Microsoft по това време и да премине към сложен модел с „таван на печалбата“, предназначен да привлече милиарди финансиране. Алтман, някога съпредседател заедно с Мъск, се очерта като централен изпълнителен орган, ръководещ тази трансформация.

За Алтман и екипа тази промяна беше необходима стъпка, за да си осигурят изчислителната мощност, необходима за постигане на първоначалната им цел. За Мъск това беше предателство към основополагащата харта на организацията с отворен код с нестопанска цел. Той започна публично да критикува компанията като ClosedIAI („Затворен AI“), обвинявайки Алтман, че е изоставил мисията в полза на печалбата.

Това, което започна като сътрудничество, прерасна в конкуренция. Мъск основа xAI, компания за изкуствен интелект, позиционирана директно срещу влиянието на OpenAI и открито критикува лидерството и изборите на бившия си партньор.

Двамата са участвали в публични критики, правни спорове и дори в противоречиви предложения за контрол и насока на развитието на изкуствения интелект, като всеки от тях обвинява другия в предателство на основополагащите принципи или заплашва балансирано технологично бъдеще. Делата на Мъск твърдят, че OpenAI е изоставила първоначалния си замисъл на нестопанска цел, давайки приоритет на печалбата и ексклузивните технологии пред отворената полза. Алтман защитава ръководството си като необходимо за изпълнение на мисията в свят, сега доминиран от динамиката на търговския изкуствен интелект.

Историята на партньорството между Мъск и Алтман, от ентусиазирани съоснователи до съперници, отразява по-широките напрежения в основата на революцията в областта на изкуствения интелект: идеализъм срещу прагматизъм, мисия срещу пазар и сътрудничество срещу конкуренция. Някога обединени под споделена цел, сега те стоят на противоположните страни на бойно поле, което се простира далеч отвъд една компания.