Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Д вама души бяха убити през нощта при украински удар с дронове срещу руския град Саратов, съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

В изявление в Telegram Бусаргин написа, че двама души са убити, а неуточнен брой хора са ранени при атака срещу жилищна сграда в града.

Разрушени домове и ранени при атака на ураински дронове срещу Саратовска област

Саратов, разположен на брега на река Волга на около 625 км от украинската граница, през последните години е подложен на повтарящи се атаки с дронове, насочени към неговата нефтена рафинерия и разположената наблизо голяма военновъздушна база.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е свалило общо 41 дрона, 28 от които над Саратовска област.