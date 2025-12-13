Свят

Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Това съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин

13 декември 2025, 13:52
Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви
Източник: БТА

Д вама души бяха убити през нощта при украински удар с дронове срещу руския град Саратов, съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин, цитиран от Ройтерс.

В изявление в Telegram Бусаргин написа, че двама души са убити, а неуточнен брой хора са ранени при атака срещу жилищна сграда в града.

Разрушени домове и ранени при атака на ураински дронове срещу Саратовска област

Саратов, разположен на брега на река Волга на около 625 км от украинската граница, през последните години е подложен на повтарящи се атаки с дронове, насочени към неговата нефтена рафинерия и разположената наблизо голяма военновъздушна база.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е свалило общо 41 дрона, 28 от които над Саратовска област.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Украйна Русия атака жертви Саратов
Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 20 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

