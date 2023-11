Смущаващата история на Хабсбургите

Х абсбургите са една от най-известните и влиятелни аристократични династии в световната история. В периода между 1278 и 1918 г. нейни представители управлявали редица страни, сред които Австрия, Испания, Нидерландия, Унгария, Хърватия, Чехия, Босна и Херцеговина, Португалия, както и Свещената Римска империя.

Всеизвестен факт е, че Хабсбургите успявали да разширят владенията и властта си не чрез войни, а чрез династични бракове (дълго време девизът им гласял „Докато другите воюват, ти, щастлива Австрия, се жениш“). В тази връзка, кръвосмешението било често срещана практика, а на браковете между роднини се гледало като на нещо напълно нормално. В следващите редове може да научите някои любопитни подробности за едни от най-скандалните и противоречиви представители на династията.

Леополд I

Управлението на Леополд I, който бил император на Свещената Римска империя в периода 1658 – 1705 г., е белязано от няколко важни събития. На 26 януари 1683 г. той подписал договор за отбранителен съюз срещу Османската империя с Бавария. Само няколко месеца по-късно, Виена била обсадена, но оманците претърпели тежко поражение след намесата на войски, командвани от полския крал Ян Собиески и баварския курфюрст Максимилиан II Емануел. По-късно Леополд I повел контраофанзивата срещу османците, довела до отвоюването на Унгария и Белград. Той също така бил талантлив композитор и диригент и владеел пет езика – немски, латински, френски, испански и италиански. Императорът, обаче, имал и тъмна страна. Той обичал да убива животни по изключително жесток начин. Един от любимите му „спортове“ бил да накара своите придворни да увият жива лисица в одеяло, след която да я удрят с пръчки, докато не умре. Леополд I също така ловувал чапли със соколи и стрелял с арбалет по давещи се в езеро елени.

Рудолф II

Известен предимно с впечатляващата си колекция от произведения на изкуството, която включвала произведения на творци като Албрехт Дюрер, Пармиджанино и Кореджо, Рудолф II също имал своите странности. Според неговите съвременници, той не изпитвал голям интерес към управлението на империята. За сметка на това, Рудолф II бил обсебен от окултните науки. Императорът искал да открие философския камък, надявайки се, че по този начин ще стане безсмъртен. Той покровителствал редица алхимици, търсещи „рецепта“ за превръщането на желязото в злато. Рудолф II също така редовно се консултирал с астролози (сред тях бил Нострадамус) и колекционирал предмети, за които се смятало, че притежават мистични свойства. Друга негова страст били животните. По негово нареждане, в Прага били отглеждани лъвове, тигри, леопарди, гепарди, камили, антилопи, газели, слонове, пеликани, щрауси и папагали.

