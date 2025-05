Бианка Ченсори се завърна! Секси танц с Кание и скандал разпалиха мрежата

К ание Уест и съпругата му Бианка Ченсори предизвикаха вълна от коментари тази седмица с необичайно видео, на което двамата танцуват и си разменят ласки пред камерата, пише New York Post .

30-годишната Ченсори публикува изненадващия клип в Instagram в сряда, 28 май.

На видеото тя и съпругът ѝ, рапърът се поклащат в ритъма на музика на балкон с небе и хълмове на заден план.

Австралийската архитектка държи напитка в ръка и съблазнително се приближава до 47-годишния Уест, за да го целуне страстно. Тя е облечена единствено с черен прозрачен топ и съответстваща долна част.

„Това е странно“, коментира един от близо 500-те хиляди последователи на Ченсори в Instagram.

„Тя носи дрехи само когато са насаме?“ попита друг потребител, гледал клипа.

„Бианка се върна“, добави трети, намеквайки за слуховете, че Ченсори е напуснала Уест.

Междувременно архитектката от екипа на Yeezy изобщо не изглежда разтревожена от последните призиви за ареста ѝ, след като миналата седмица се появи гола на публично място в Испания.

Видеозапис на двойката показва Ченсори, облечена единствено в прозрачен тоалет, докато посещава пазар в Майорка. Местни жители на острова изразили шок и възмущение от разголеното ѝ тяло.

„Хората бяха потресени“, споделя свидетел, цитиран от Daily Mail миналата седмица.

Други очевидци останали озадачени защо съпругата на Уест не е арестувана за предполагаемо нарушение на законите за обществена непристойност.

„Защо тази жена още не е арестувана за непристойност!?“, възкликнал очевидец.

„Как се измъкват с тази голота?“ пита друг. „Ако го беше направил някой, който не е известен, отдавна щеше да е в ареста.“

