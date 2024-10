Пенсилвания – щатът, който ще реши изхода от президентските избори в САЩ

„Щатът на независимостта“, „Рожденото място на Америка“, „Неизбежният щат“, „Домът на бирата, шоколада, свободата и Тейлър Суифт“ – това са само част от прякорите на Пенсилвания, където живеят над 13 млн. души.

През последните месеци, редица експерти започнаха да го наричат „Центъра на политическата вселена“. Причината е, че Пенсилвания е сред т. нар. колебаещи се щати, които се очаква да изиграят ключова роля в наближаващите президентски избори в САЩ. Социолозите отбелязват, че ако Камала Харис спечели вота там, вероятността тя да стане държавен глава би достигнала 91 процента, а ако Доналд Тръмп триумфира, шансовете му да се завърне в Белия дом ще бъдат впечатляващите 96 на сто.

Повече от очевидно е, че 19-те електорални гласа, които ще бъдат излъчени от Пенсилвания (за победа са необходими 270 гласа) са от огромно значение както за демократите, така и за републиканците. Към момента, Харис и Тръмп се радват на почти еднаква подкрепа, което означава, че надпреварата се очертава да бъде изключително оспорвана, а всеки един глас ще бъде от огромна важност.

As NBC News mapped out, both campaigns have blanketed Pennsylvania in recent months, with their presidential and vice presidential nominees making about 50 appearances over the past three months, easily the greatest total of any swing state. https://t.co/YvDaloD4Oh — NBC News (@NBCNews) October 17, 2024

Ключовият щат

По време на президентските избори през 2016 г., Тръмп изненада мнозина, печелейки вота в Пенсилвания с 48,2% от гласовете срещу 47,5% за неговата опонентка Хилъри Клинтън. Успехът на републиканеца разби т. нар. „Синя стена“, в състава на която влизат още Мичиган и Уисконсин – други два щата, където Тръмп изпревари Клинтън с около половин процент. През 2020 г., обаче, ситуацията се промени. Настоящият държавен глава Джо Байдън успя да надделее над кандидата на Републиканската партия, събирайки подкрепа от 50% срещу 48,8% за Тръмп. Статистиката е красноречива – в 8 от последните 10 президентски избори, резултатите в Пенсилвания са показали кой ще бъде следващият стопанин на Белия дом.

Експертите отбелязват, че преобладаващата част от привържениците на републиканците живеят в централните райони на щата, докато демократите се радват на значителна подкрепа на изток и запад, където се намират няколко големи града. Подобна тенденция се забелязва на много места в САЩ. Повечето бели американци от групата на т. нар. „сини якички“ (служители, извършващи физическа работа) симпатизират на Републиканската партия, докато за демократите, считани в миналото за защитници на работническата класа, вече гласуват предимно по-заможните и високообразовани жители на мегаполисите (в интерес на истината, около 49% от хората без висше образование симпатизират на партията, като броят им непрекъснато се увеличава). Въпреки това, нито един от двамата кандидати не отписва ключовите избирателни райони в Пенсилвания. Екипът на Харис полага големи усилия, за да привлече на своя страна някои консервативни общности, докато Тръмп е на път да получи рекордно висока подкрепа от чернокожите жители на щата.

Kamala Harris’s goal in white, working-class places, is simply to lose by less. Interviews in Beaver County, Pennsylvania, offered signs that with some swing voters, she is holding the line. https://t.co/ngCMna6CZ5 — The New York Times (@nytimes) October 19, 2024

Внушителни разходи

Както демократите, така и републиканците отделиха значителни суми в опит да привлекат на своя страна колкото се може по-голяма част от избирателите в Пенсилвания. По официални данни, Харис и нейният екип са похарчили 21,2 млн. долара за реклами в щата. Сумата е три пъти по-голяма от тази, вложена в кампанията в Джорджия, два пъти по-голяма от похарченото в Мичиган и 18 пъти по-голяма от разходите в Северна Каролина. За сравнение, Републиканската партия е „инвестирала“ 20,9 млн. долара в Пенсилвания. Въпросната сума е два пъти по-голяма от тази в Джорджия, три-пъти по-голяма от похарченото в Мичиган и осем пъти по-голяма от отделеното за Северна Каролина. Анализаторите подчертават, че парите са отишли основно за размяна на обвинения между двете партии по различни въпроси, сред които инфлацията, абортите, имиграцията и престъпността. Войната в Украйна се превърна в един от основните акценти, тъй като в Пенсилвания има голяма полска общност, вълнуваща се силно от продължаващия конфликт.

Обект на много противоречия стана и темата за фракинга – метод за извличане на природен газ и нефт чрез „хидравлично разбиване“, при който се създават или разширяват пукнатини в скалите. Пенсилвания е своеобразен лидер в САЩ по отношение на фракинга, което е обект на остри критики от страна на еколозите. Защитниците на въпросния метод на свой ред твърдят, че той не е опасен, а освен това създава много работни места. „Няма съмнение, че подкрепям забраната на фракинга“, заяви Харис през 2019 г. Сега, обаче, тя твърди точно обратното – че няма никакво намерение да го ограничава. Що се отнася до Тръмп, той е твърд поддръжник на фракинга и го смята за средство за постигането на „местна енергийна независимост“ и понижаване на цените.

Asked on the states he’ll be watching most closely as decisive for Election Night, Trump cites Pennsylvania, Michigan, and Arizona



Latest updates: https://t.co/flXvOkTpWn pic.twitter.com/GylcHZwd6X — Bloomberg (@business) October 15, 2024

В очакване на резултатите

Ако вотът в Пенсилвания действително се окаже толкова оспорван, колкото предричат анализаторите, името на победителя в щата вероятно няма да стане ясно в часовете след приключването на гласуването. Напълно възможно е да се стигне до повторно преброяване на бюлетините, което би забавило обявяването на резултатите с дни, а може би дори и със седмици. По тази причина, демократите и републиканците се подготвят за изключително оспорвана надпревара, която може да прерасне в съдебна битка.

Няколко събития, свързани с Пенсилвания, вече оказаха сериозно влияние върху предизборните кампании на Харис и Тръмп. Именно в този щат се намира град Бътлър, където срещу кандидата на републиканците беше извършен опит за убийство. Освен това, обект на много коментари стана решението на Харис да не избере губернатора на Пенсилвания Джош Шапиро за свой вицепрезидент. Редица експерти смятат, че това е било стратегическа грешка, намаляваща шансовете ѝ да спечели вота в ключовия щат. Не на последно място, именно в Пенсилвания се проведе първият (и най-вероятно единствен) дебат между двамата кандидати. Всичко това показва по недвусмислен начин, че щатът действително се е превърнал в „Център на политическата вселена“. А дали резултатите от вота там ще окажат решаващо влияние върху надпреварата за Белия дом? Отговорът на този въпрос ще разберем съвсем скоро.

