Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху

25 август 2025, 19:37
Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците
Източник: AP/БТА

Н ачалникът на израелския Генерален щаб Еял Замир засили предупрежденията си относно планираното превземане на град Газа, призовавайки премиера Бенямин Нетаняху да приеме предложението за прекратяване на огъня, за да бъдат освободени останалите заложници, предаде ДПА, като цитира израелски медии.

"Има сделка на масата, това е подобрената сделка на Уиткоф, трябва да я приемем", цитира израелският Канал 13 Замир, който се е обърнал към командирите по време на посещение в военноморска база в Хайфа. 

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

Висшият военен визира предложение, договорено по-рано от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, което предвижда 60-дневно примирие, по време на което 10 живи заложници ще бъдат освободени в замяна на палестински затворници. 

"Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху", добави Замир.

Той повтори опасенията си, че планираното превземане на град Газа ще застраши живота на останалите 20 заложници, за които се смята, че все още са живи, като се предполага, че някои от тях се държат в големия мегаполис. Той предупреди, че бойци от палестинската ислямистка групировка "Хамас" може да убият заложниците или "да се самоубият заедно с тях".

В официалното си изявление за посещението израелските въоръжени сили цитираха само думите на Замир, че армията е създала условия за освобождаването на заложниците чрез военен натиск, отбелязва ДПА.

В същото време здравните власти на Газа съобщиха, че при израелски въздушен удар, засегнал четвъртия етаж на главната болница в южната част на палестинския анклав са били убито най-малко осем души, предаде "Асошиейтед прес". Жертвите на четвъртия етаж на болницата "Насер" са загинали при двойна атака, при която първо е ударила една ракета, а след това, малко по-късно, когато са пристигнали спасителните екипи, е ударила и втора, съобщи министерството.

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Болницата "Насер" в Хан Юнис, най-голямата в южната част на Газа, е издържала на нападения и бомбардировки през 22-те месеца на войната, но според официални представители страда от критичен недостиг на материали и персонал.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Израел Газа
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

„Мамо, не плачи": Украински журналист е освободен след три години плен в Русия
„Мамо, не плачи": Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 3 часа

Американският гражданин е обвинен, че е предлагал военни тайни на Пекин

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

България Преди 3 часа

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб

Донатела Версаче

Донатела Версаче изглежда невероятно на 70 години

Любопитно Преди 4 часа

Донатела демонстрира стройната си фигура, позирайки в бяла рокля с пайети, като свежото ѝ лице беше изложено на показ

„Български пощи" спират приемането на пратки за САЩ

„Български пощи" спират приемането на пратки за САЩ

България Преди 4 часа

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Свят Преди 4 часа

В следващия кръг четирикратният шампион в Ню Йорк ще срещне американеца Закъри Свайда

Сняг заваля в Румъния

Сняг заваля в Румъния

Свят Преди 5 часа

Минус 1,7 градуса, са били отчетени в района на Марамуреш и Трансилвания рано тази сутрин

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Свят Преди 5 часа

Носителят на четири "Оскара" говори за изкуствения интелект и сподели мрачен спомен от посещение в СССР

Мистериозна планета с размерите на Земята може да се крие отвъд Нептун

Мистериозна планета с размерите на Земята може да се крие отвъд Нептун

Любопитно Преди 5 часа

Съществуването на Планета Y би обяснило някои аномалии около Нептун

Върховният лидер на Иран с остра критика към Тръмп

Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

Свят Преди 5 часа

Иран е в сериозен сблъсък със САЩ и западните сили относно бъдещето на ядрената си програма за обогатяване на уран

Разследват смъртта за жена, загинала при катастрофа

Разследват смъртта за жена, загинала при катастрофа

България Преди 5 часа

Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за извършване на оглед

Младеж е в кома след инцидент с тротинетка

Младеж е в кома след инцидент с тротинетка

България Преди 5 часа

Пострадалият е с отнета шофьорска книжка след употреба на алкохо

Vivacom посреща новата учебна година с атрактивна оферта за ученицит

Vivacom посреща новата учебна година с атрактивна оферта за ученицит

Любопитно Преди 6 часа

С детския смарт часовник Vivacom Kids Watch родителите могат да бъдат сигурни, че винаги ще имат връзка с детето си

Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

България Преди 6 часа

НТУ препоръчва на шофьорите, които планират пътуване, да закупят предварително необходимите им документи

Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)

Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)

България Преди 6 часа

В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Свиленградско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Свиленградско

България Преди 6 часа

Заразата е регистрирана в животновъден обект с 220 овце

Пожар пламна до АМ „Тракия" (ВИДЕО)

Пожар пламна до АМ „Тракия" (ВИДЕО)

България Преди 6 часа

Пламъците са обхванали сухи треви и храсти

Всичко от днес

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Над 35 градуса в последните дни на август

Заснеха рядък феномен в небето

Диета под график и без броене на калории - но опасна ли е?

Мега секси: Как кучетата подготвиха Малума за бащинството

СНИМКИ: Славия - Арда

Официално: Ботев Пловдив обяви Око-Флекс

Тротинетка блъсна пешеходец в София (СНИМКИ)

Задържаха учител за сексуални контакти със седмокласничка

