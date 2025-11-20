Ч асти от групата войски "Запад“ поеха контрола над Купянск. Това обяви днес началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, предава "Фокус“.

Русия превзе "около половината" от Купянск

"Съединенията на групата "Запад“ освободиха град Купянск и продължават да унищожават формированията на Въоръжените сили на Украйна, обкръжени на левия бряг на река Оскол“, докладва Герасимов на президента на Русия Владимир Путин.

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

През 2022 г. при най-голямото си контранастъпление украинската армия успя да си върне Купянск, отблъсквайки окупационните сили на Русия на другия бряг на река Оскол.

През ноември миналата година руските войски предприеха ново настъпление в района, като успяха пак да пресекат реката. Оттогава те се бият за Купянск с украинските защитници.