САЩ прекратяват бойкота на Г-20

Южна Африка възприема тази промяна като „положителен знак“.

20 ноември 2025, 19:14
САЩ прекратяват бойкота на Г-20
Източник: istock/Getty Images

С ъединените щати са променили позицията си относно бойкотирането на срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург този уикенд и желаят да участват във формата, заяви президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса.

Вашингтон предварително бе обявил, че няма да изпрати делегация на форума на 22–23 ноември, тъй като възразява срещу приоритетите, определени от Южна Африка, която тази година е ротационен председател на Г-20. 

За първи път лидерите на САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на срещата на върха на Г-20

„Получихме уведомление от Съединените щати - уведомление, което все още обсъждаме с тях - относно промяна в намерението им да участват под една или друга форма в срещата на върха“, каза Рамафоса пред журналисти.

„Това идва буквално в последния момент преди началото на срещата. Затова трябва да проведем разговори, за да преценим доколко е практично и какво всъщност означава“, добави той. По думите му Южна Африка възприема тази промяна като „положителен знак“.

Среща на върха: Външните министри от Г-20 се събират в Йоханесбург

„Всички държави са тук, а Съединените щати - най-голямата икономика в света, трябва да бъдат тук. Радваме се да чуем за промяната в подхода и в момента обсъждаме как тя ще се реализира на практика“, подчерта Рамафоса.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправяше остри критики към Южна Африка по редица въпроси, откакто се върна в Белия дом през януари, включително и с недоказани твърдения за системно „убиване и клане на бели хора“ в страната.

Източник: БГНЕС    
Г-20 среща на върха САЩ Южна Африка
