Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

П о повод Решението на Министерския съвет, с което 31 декември 2025 г. и 02 януари 2026 г. са обявени за неприсъствени дни, ИА „Главна инспекция по труда“ напомня, че за тези дни с увеличение ще се заплати само извънредният труд. За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги е извънреден, като той се заплаща със 75% увеличение. Работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график през двата допълнителни почивни дни, защото за тях това не е извънреден труд.

Струва ли си да работим по празниците

От Инспекцията по труда използват повода да напомнят, че в поредицата от коледни и новогодишни празнични дни официални празници, според Кодекса на труда, са: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово и 01 януари – Нова година. Положеният труд по време на тези празнични дни, за всички работещи, се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение. Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница.

За да защитят в най-пълна степен правата си, работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график. Това ще позволи контролните органи на Инспекцията по труда да осъществят по-ефективен контрол, включително при подаден сигнал.

Как се заплаща трудът по празниците

На сайта на ИА ГИТ, в рубриката „Административно обслужване“, е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали. В работно време гражданите могат да се обръщат за консултации и на националния телефон на Агенцията 0700 17 670.