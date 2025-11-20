5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

С имона Радева беше осъдена на пет години затвор за помощта, която е оказала на виновника за жестоката катастрофа на бул. „Черни връх“ Георги Семерджиев, предаде БГНЕС.

Заседанието продължи повече от 8 часа. Симона Радева донесла стълба до дома на Семерджиев, по която той се качил до терасата на апартамента си, за да прикрие, че е карал колата в катастрофата, убила две млади жени - Хариет и Христина, на 21 и 26 години.

Бившата полицайка Симона Радева даде обяснения пред съда

На 21 май 2025 г. Георги Семерджиев бе осъден на 20 години на последна инстанция. През август той бе преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол след поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети.

Окончателно: 20 години затвор за Георги Семерджиев

Пред съда Семержиев отговаря за общо 5 обвинения. Сред тях – причиняването на фаталната катастрофа, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка.