Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Джорджина носеше тъмносиня рокля с гол гръб на Guy Laroche – моделът, с който Хилари Суонк се появи на наградите „Оскар“ през 2005 г.

20 ноември 2025, 16:35
Източник: Getty Images

Д жорджина Родригес демонстрира емблематичната рокля на Хилари Суонк от „Оскар“-ите по време на вечеря в Белия дом, на която присъства заедно с Кристиано Роналдо.

Футболната звезда и неговата партньорка пристигнаха във Вашингтон тази седмица като част от високопоставената делегация, придружаваща престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман по време на официалното му държавно посещение в Съединените щати.

На 18 ноември двойката се присъедини към президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп за ексклузивна вечеря с дрескод „black tie“ в Белия дом. Събитието бързо се превърна в световна тема на разговор благодарение на поразителния моден избор на Родригес.

Моделът отдаде впечатляваща почит към един от най-незабравимите образи на холивудския червен килим. Джорджина носеше тъмносиня рокля с гол гръб на Guy Laroche – моделът, с който Хилари Суонк се появи на наградите „Оскар“ през 2005 г. Родригес бе избрала подобен драпиран силует със събрани детайли на раменете и дълбок гръб, който незабавно привлече вниманието.

Embed from Getty Images

Тя сподели кадри от вечерта, запечатващи елегантния момент. На снимките Джорджина позира в асансьор преди събитието, с прибрана назад коса в лъскав, скулптуриран кок, подчертаващ изчистеното деколте на роклята. Допълнението – блестящи висящи обеци – добавяше фин, но отличим блясък.

След пристигането им в Източната стая Родригес и Роналдо се присъединиха към елитен кръг гости, сред които технологични лидери като Илон Мъск и Грег Брокман, изпълнителни директори, политически фигури и глобални бизнес ръководители. Присъствието им отбеляза и първата фотографирана поява на Роналдо в САЩ от 2017 г., съвпадаща с ролята му на най-високоплатен играч в Саудитската професионална лига с ФК „Ал-Насър“.

Бляскавата вечеря постави акцент и върху дипломатическите цели на визитата. Тръмп и престолонаследникът обсъдиха нови съвместни инициативи между САЩ и Саудитска Арабия – включително големи инвестиционни проекти и споразумения в областта на отбраната.

Родригес и Роналдо, които по-рано тази година обявиха годежа си, се насладиха на вечерта, седнали сред световноизвестни фигури. Двамата позираха и за вече вирусно селфи, разпространило се в социалните мрежи. Визитата им съвпадна с първото завръщане на престолонаследника в САЩ от седем години – обиколка, следена отблизо както от политически наблюдатели, така и от международните медии.

Вечерята носеше всички белези на висока дипломатическа официалност, а Първата дама прие момента с безупречна грация. Мелания Тръмп вървеше ръка за ръка със съпруга си, облечена в зашеметяваща рокля в скъпоценнозелено от известния дизайнер Elie Saab. Тя допълни визията си със семпли, но изискани аксесоари – блестящи диамантени обеци и елегантни обувки на висок ток с остър връх, които перфектно балансираха цялостния ансамбъл.

Източник: www.hola.com    
Джорджина Родригес Кристиано Роналдо Белия дом Официална вечеря Мохамед бин Салман Хилари Суонк
Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна

