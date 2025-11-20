Свят

Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ

Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп

20 ноември 2025, 18:55
Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ
Източник: GettyImages

У крайна обяви, че е получила „проект за план“ от САЩ с предложения за прекратяване на войната с Русия и че е готова да обсъди съдържанието му с Вашингтон.

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

Канцеларията на президента Володимир Зеленски посочи, че Киев е готов „конструктивно да работи с американската страна“ и че „ще работи по пунктовете от плана, за да бъде постигнато достойно прекратяване на войната“, bез да разкрива подробности за предложените точки - за които се съобщава, че в голяма степен отразяват руските искания.

„Президентът на Украйна официално получи проектоплана от американска страна, който според американската страна може да засили дипломацията. Президентът на Украйна очерта основните принципи, които са важни за нашия народ, и след  днешната среща се съгласихме да работим по точките на плана по такъв начин, че той да осигури достоен край на войната“, пише в изявление на президентството, публикувано в официалния му акаунт в Телеграм.

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

„Украйна се стреми към мир от първите секунди на руската инвазия и ние подкрепяме всички смислени предложения, които могат да доближат истинския мир. Украйна подкрепя предложенията на президента Тръмп от началото на тази година за прекратяване на кръвопролитията. Готови сме да работим конструктивно с американската страна и нашите партньори в Европа и по света, така че резултатът да бъде мир. В следващите дни президентът на Украйна очаква да обсъди с президента Тръмп наличните дипломатически възможности и основните точки, които са необходими за мир“, допълват от администрацията на Зеленски.

Източник: БГНЕС, БТА    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
