Йотова: Предложението за референдум за еврото все още е в Народното събрание

П редложението на президента за референдум за еврото все още е в деловодството на Народното събрание, каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова.

"Не виждам основания защо президентът трябва още веднъж да внася своето предложение. Решението на Конституционния съд е категорично и ясно – бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова грубо е нарушила Конституцията със своето еднолично решение. Това казва КС, той не е срещу цялата процедура", коментира Йотова.

Според нея след решението на КС процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряла – Народното събрание.

"Управляващото мнозинство по никакъв начин няма да допусне дискусия по темата за референдума и темата за еврото и неговото въвеждане. Шест месеца по-късно въпросите на българските граждани са много повече, отколкото бяха през май. Въпреки всички обещания на правителството, те не могат да се справят с галопиращите цени, с това, че цените изпреварват многократно доходите на хората. Всеки ще трябва да си отговори на въпроса дали президентът е бил прав, когато попита дали сме готови за еврото", коментира Йотова.

"Повишаването на цените не е свързано със самото евро, а с неспособността на правителството да се справи със спекулата", смята вицепрезидентът.

"Направиха всичко възможно да лишат хората от правото на мнение. По-добре да се съсредоточим и да видим как да преодоляваме кризата след криза, които следват. Ясно е, че нито дефицитът е 3%, нито инфлацията е толкова, колкото управляващите си мислят, нито са се справили с който и да е било въпрос, свързан със стандарта на живот на българските граждани", заяви Йотова.

Вицепрезидентът отбеляза, че еврото е само инструмент за постигането на други цели:

"Това е финансов инструмент, други трябва да бъдат целите на България".

Вчера Конституционният съд реши, че "председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон".