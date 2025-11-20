България

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

В заседанието днес участваха 11 конституционни съдии

20 ноември 2025, 17:01
Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата
Източник: БТА

Н а свое заседание днес Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело №15/2025 г., с което допусна за
разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за изменение и
допълнение на Закона за движението по пътищата, с която е приет чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата.

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Спорната разпоредба гласи: "Преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство се извършва след установяване на липсата на задължения на собственика или вписания в свидетелството за регистрация ползвател, както и на лицето, което представя пътното превозно средство за проверка на техническата изправност към датата на извършване на прегледа, за заплащане на глоба или имуществена санкция за извършено със същото превозно средство нарушение по този закон, наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш. За наличието или липсата на задължение се извършва проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система по ал. 9 и информационната система за административнонаказателна дейност на Министерството на вътрешните работи, като условията, редът и начините за обмен на информация, видът и форматите на данните се определят с акт на министъра на вътрешните работи и на министъра на транспорта и съобщенията."

Има ли право КАТ да отнема книжка заради неплатени глоби

В заседанието днес участваха 11 конституционни съдии. Определението е прието единодушно.

Източник: КС    
Конституционен съд Омбудсман Закон за движението по пътищата
Последвайте ни
Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mercedes-Maybach V12 Edition: 50 броя в света, един вече е в БГ

Mercedes-Maybach V12 Edition: 50 броя в света, един вече е в БГ

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Лула: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги</p>

Лула на COP30: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги

Свят Преди 51 минути

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва призова късно в сряда за глобално постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

България Преди 1 час

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Свят Преди 2 часа

Средно над 40 000 животни живеят на всеки квадратен метър от боеприпасите - повече, отколкото на околната зона

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Свят Преди 2 часа

На церемонията присъстват кметът на Монца Паоло Пилото

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Свят Преди 2 часа

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 3 часа

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Свят Преди 3 часа

Твърдолинейни партии от двата края на политическия спектър остро разкритикуваха думите му, определяйки ги като алармистки

Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

България Преди 3 часа

Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат, коментира лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС–Ново начало”

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

България Преди 3 часа

Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности за разследванетот срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Свят Преди 3 часа

С времето класическата външнополитическа бюрокрация възстанови влиянието си и се противопостави на вътрешния кръг на Тръмп около Путин

<p>Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат</p>

Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат

Свят Преди 3 часа

Жертвата „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Свят Преди 4 часа

Варшава заяви, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията

<p>Един от надзирателите от варненския арест остава задържан</p>

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

България Преди 4 часа

Той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 4 часа

Ще успеят ли двамата да постигнат консенсус в избора си?

<p>SpaceX ще пропусне крайния срок за кацане на Луната</p>

Изтекъл доклад: SpaceX на Илон Мъск ще пропусне крайния срок за кацане на Луната

Свят Преди 4 часа

Въпреки най-скорошните успехи на Starship, той е твърде назад в графика, за да може безопасно да пренася астронавти от Луната и обратно до 2027 г.

Снимката е архивна!

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

Свят Преди 4 часа

Това заяви украинският център за координация за военнопленниците

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

7 години след скандала, който срина кариерата му: Кевин Спейси призна, че е бездомен

Edna.bg

Новолунието на 20 ноември: Кои 3 зодии ще усетят най-мощната трансформация?

Edna.bg

Президентът на ФИФА: Очаква ни най-великото Световно първенство в историята

Gong.bg

Гатузо: Гледаме към Северна Ирландия с увереност, но те са коварен тим

Gong.bg

Мащабна спецоперация в София: Арестуваха 67 души за разпространение на дрога (СНИМКИ)

Nova.bg

Отпускат коледни добавки за най-бедните пенсионери

Nova.bg