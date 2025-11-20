Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

Н а свое заседание днес Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело №15/2025 г., с което допусна за

разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за изменение и

допълнение на Закона за движението по пътищата, с която е приет чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата.

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Спорната разпоредба гласи: "Преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство се извършва след установяване на липсата на задължения на собственика или вписания в свидетелството за регистрация ползвател, както и на лицето, което представя пътното превозно средство за проверка на техническата изправност към датата на извършване на прегледа, за заплащане на глоба или имуществена санкция за извършено със същото превозно средство нарушение по този закон, наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш. За наличието или липсата на задължение се извършва проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система по ал. 9 и информационната система за административнонаказателна дейност на Министерството на вътрешните работи, като условията, редът и начините за обмен на информация, видът и форматите на данните се определят с акт на министъра на вътрешните работи и на министъра на транспорта и съобщенията."

Има ли право КАТ да отнема книжка заради неплатени глоби

В заседанието днес участваха 11 конституционни съдии. Определението е прието единодушно.