Протести в София, Варна и Пловдив в подкрепа на Благомир Коцев

В центъра на София се провежда протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев, предаде БГНЕС.
Протестът е организиран от „Продължаваме промяната“. Неговото мото е: „Свобода за политическите затворници“.
Организаторите смятат, че задържането на Коцев е политическа саморазправа и настояват за неговото освобождаване.
Върховният касационен съд реши вечер, че делото срещу Коцев трябва да се гледа във Варна.
Протести в подкрепа на кмета днес има не само в София, но и в крайморския град, и в Пловдив.