Протести в София, Варна и Пловдив в подкрепа на Благомир Коцев

Идва драматична промяна на времето - от 22 градуса до снеговалеж в края на ноември

Адвокатът на Благомир Коцев: Това е „шмекерски номер“, целящ делото да остане в София

На първо четене: Одобриха проектобюджета за Държавното обществено осигуряване

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Йотова: Предложението за референдум за еврото все още е в Народното събрание

В центъра на София се провежда протест в защита на кмета на Варна Благомир Коцев, предаде БГНЕС.

Протестът е организиран от „Продължаваме промяната“. Неговото мото е: „Свобода за политическите затворници“.

Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Организаторите смятат, че задържането на Коцев е политическа саморазправа и настояват за неговото освобождаване.

Върховният касационен съд реши вечер, че делото срещу Коцев трябва да се гледа във Варна.

Протести в подкрепа на кмета днес има не само в София, но и в крайморския град, и в Пловдив.