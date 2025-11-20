Свят

Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

Екипи на ООН и охраната реагираха мигновено с пожарогасители

20 ноември 2025, 22:20
Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация
Източник: EPA/БГНЕС

П ожар избухна в един от павилионите на климатичните преговори на ООН в Бразилия в четвъртък, принуждавайки уплашени делегати да излязат по най-бързия начин. Така бяха прекъснати напрегнатите дискусии между министри от целия свят.

Екипи на ООН и охраната реагираха мигновено с пожарогасители, за да потушат огъня, който проби покрива на обекта на COP30 в Белем, докато коридорите се изпълваха с дим и хората викаха „пожар!“.

Пламъците бяха овладени и няма пострадали, съобщи бразилският министър на туризма Селсо Сабино. Причината за инцидента все още не е установена.

Източник: EPA/БГНЕС

Пожарникари пристигнаха на мястото, докато димът се издигаше вътре и извън зоната на конференцията, разположена в големи палатки.

„Пожарникарите и охранителните екипи реагираха своевременно и продължават да следят обстановката“, съобщиха организаторите на COP30.

Източник: EPA/БГНЕС

 

Източник: БГНЕС    
Пожар ООН Бразилия
Последвайте ни
5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

Автобус се запали край Айтос

Автобус се запали край Айтос

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

pariteni.bg
Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж нападна журналисти в центъра на Белград

Мъж нападна журналисти в центъра на Белград

Свят Преди 2 часа

Полицаите, които са били наблизо, не са реагирали

Протести в София, Варна и Пловдив в подкрепа на Благомир Коцев

Протести в София, Варна и Пловдив в подкрепа на Благомир Коцев

България Преди 3 часа

Организаторите смятат, че задържането на Коцев е политическа саморазправа

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави

<p>Лула: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги</p>

Лула на COP30: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги

Свят Преди 5 часа

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва призова късно в сряда за глобално постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

България Преди 6 часа

Започва поредица от протести в София заради налагането на по-високи цени за паркиране

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

България Преди 6 часа

В заседанието днес участваха 11 конституционни съдии

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

България Преди 6 часа

Образувани са 58 бързи и 7 досъдебни производства

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Любопитно Преди 6 часа

Джорджина носеше тъмносиня рокля с гол гръб на Guy Laroche – моделът, с който Хилари Суонк се появи на наградите „Оскар“ през 2005 г.

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

България Преди 7 часа

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

България Преди 7 часа

От РДНСК Бургас започва процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица

<p>Имейл на Епстийн забърква Тръмп в нов скандал от 2017 година</p>

Прекарал ли е Тръмп Деня на благодарността през 2017 г. с Джефри Епстийн?

Свят Преди 7 часа

Появили се напоследък имейли предизвикаха спекулации за подобна среща

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Свят Преди 7 часа

Така Ислямската република отговори на днешната декларация на МААЕ

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Свят Преди 7 часа

Средно над 40 000 животни живеят на всеки квадратен метър от боеприпасите - повече, отколкото на околната зона

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Свят Преди 7 часа

На церемонията присъстват кметът на Монца Паоло Пилото

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Свят Преди 8 часа

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 8 часа

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

4 тайни за слаба фигура на японките, които крадем

Edna.bg

Роля, но не съвсем: 10 актриси, чиято екранна бременност е била реална

Edna.bg

Лапорта тръшна вратата на Меси за Барселона

Gong.bg

Сръбска красавица куфее: Отивам на Световното първенство!

Gong.bg

Тежка катастрофа на пътя София - Варна край Велико Търново

Nova.bg

Осъдиха бившата полицайка Симона Радева на 5 години затвор

Nova.bg