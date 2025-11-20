Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

П ожар избухна в един от павилионите на климатичните преговори на ООН в Бразилия в четвъртък, принуждавайки уплашени делегати да излязат по най-бързия начин. Така бяха прекъснати напрегнатите дискусии между министри от целия свят.

Екипи на ООН и охраната реагираха мигновено с пожарогасители, за да потушат огъня, който проби покрива на обекта на COP30 в Белем, докато коридорите се изпълваха с дим и хората викаха „пожар!“.

Пламъците бяха овладени и няма пострадали, съобщи бразилският министър на туризма Селсо Сабино. Причината за инцидента все още не е установена.

Източник: EPA/БГНЕС

Пожарникари пристигнаха на мястото, докато димът се издигаше вътре и извън зоната на конференцията, разположена в големи палатки.

„Пожарникарите и охранителните екипи реагираха своевременно и продължават да следят обстановката“, съобщиха организаторите на COP30.