Лула на COP30: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги

Б разилският президент заяви, че се надява "един ден да убеди президента на Съединените щати, че климатичната криза е сериозна", и че Вашингтон трябва да се присъедини към поетапното спиране на изкопаемите горива, пише Politico .

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва призова късно в сряда за глобално постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива. Той каза, че се надява някой ден да убеди Съединените щати да подкрепят тази цел.

"Трябва да намалим емисиите на парникови газове. Ако изкопаемите горива отделят твърде много, трябва да започнем да мислим как да живеем без тях", заяви Лула на португалски от мястото на двуседмичната климатична конференция COP30, която трябва да приключи в петък.

Коментарите му дойдоха в момент, когато преговорите в този град на границата на Амазония навлизаха в решителна фаза, а министрите работеха до късно през нощта, за да се споразумеят за окончателен документ.

ООН: Краят на изкопаемите горива е единственият начин

Лула подкрепя карта за поетапно ограничаване на петрола, газа и въглищата, която вече е получила подкрепата на десетки държави и се очертава като един от най-съществените, и вероятно най-разделящите, въпроси в преговорите. Но Съединените щати, най-големият производител на нефт и газ в света, не участват в разговорите, а президентът Доналд Тръмп преследва сделки за разширяване на американския износ на горива.

От януари Съединените щати вече няма да бъдат част от Парижкото споразумение, пактът от 2015 г., в който почти всички държави по света се ангажираха да очертаят път за намаляване на замърсяването с парникови газове.

Лула призна това отсъствие в речта си, но заяви, че каквото и да договорят близо 200-те страни, участващи в климатичната среща в Белен, няма да има задължителен характер. Той каза, че се надява "един ден да убеди президента на Съединените щати, че климатичната криза е сериозна, че зеленият модел на развитие е необходим".

Напрежението около поетапното спиране на изкопаемите горива е видимо и в самата Бразилия. Страната разчита в огромна степен на чиста енергия за производството на електричество, но притежава и значителни офшорни петролни залежи. Природозащитни организации критикуват стъпките за откриване на нови нефтени и газови находища в периода преди домакинството на конференцията COP30.

Лула призна това противоречие в призива си за дорожна карта.

COP28 постигна историческо споразумение за преход от изкопаемите горива

"Казвам това открито, защото съм от страна, която има нефт", страна, която произвежда 5 милиона барела на ден", подчерта той.

С оставащи само два дни до официалното приключване на разговорите, държавите се очаква в четвъртък да ускорят темпото и да се опитат да изгладят различията по ключови въпроси, свързани с финансирането за подпомагане на по-бедните държави да се адаптират към по-топъл климат, както и по темата за поетапното спиране на изкопаемите горива.

Това означава богатите държави да окажат помощ на по-бедните, а международните финансови институции да спрат да натоварват уязвимите страни с дългове в процеса на преминаване към чиста енергия, каза Лула.

"Петролните компании трябва да платят част от това", допълни той. "Минните компании също трябва да платят част от това."