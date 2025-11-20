България

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Образувани са 58 бързи и 7 досъдебни производства

20 ноември 2025, 16:50
Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София
Източник: EPA/БГНЕС

Н а територията на столицата се провежда специализирана полицейска операция срещу разпространението, производството и съхранението на наркотични вещества. В рамките на последните пет дни са задържани 67 души, част от които са клиенти и няколко дилъри. Образувани са 58 бързи и 7 досъдебни производства срещу разпространението на наркотични вещества.

Иззеха огромно количество наркотици в София

Криминалисти от сектор „Наркотици“ провели разследване след получена оперативна информация за мъж и жена, които живеели на семейни начела и разпространявали наркотични вещества. В хода на воденото разследване са установени мъж на 50 години и 31-годишна жена, както и обитаваните от тях адреси в столичния квартал „Дружба“ и във вилна зона „Симеоново“. Проведена е специализирана полицейска операция, на 18 ноември около 20:00 часа е задържан 35-годишен клиент с доза кокаин в дружба. Полицаите продължават наблюдение на адреса, когато отпред паркира лек автомобил, в който 50-годишният мъж се качил и потеглили. В подходящ момент полицаите предприемат действия по „тампониране“ на автомобила, с цел да избягат, удрят два служебни автомобила и изхвърлят от колата наркотици. След кратко преследване мъжете са задържани. Последвали процесуално-следствени действия на двата адреса, намерени и иззети са около 150 грама амфетамин, 15 грама кокаин и 10 грама марихуана и сумата от 4200 лева, над 1300 швейцарски франка и 5300 евро и две електронни везни.

Полицейска операция антидрога в София

На 15 ноември служители на Шесто РУ спрели лек автомобил в района на бул. „Цар Освободител“. Полицаите извършили проверка на 26-годишния водач, който отказал да му бъде направен тест за наркотици. При личен обиск в него са открити и иззети различни по вид наркотици и сума пари. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354 от НК.

В хода на специализираната операция на 19 ноември служители на Трето РУ са задържали 37-годишен мъж, в който са намерени и иззети 24 дози различни наркотици. Малко по-рано същия ден полицаи от Седмо РУ задържали 19-годишен. В жилището му са намерени и иззети плик с марихуана, множество таблетки, два плика с вещество на прах и бучки. Двамата мъже са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Източник: СДВР    
Специализирана полицейска операция Наркотични вещества София
Последвайте ни
Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо кучетата повръщат след хранене

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

Колко трябва да ни платят ако работим на празниците

България Преди 48 минути

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

България Преди 1 час

От РДНСК Бургас започва процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Свят Преди 1 час

На церемонията присъстват кметът на Монца Паоло Пилото

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Свят Преди 1 час

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 1 час

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Свят Преди 1 час

Твърдолинейни партии от двата края на политическия спектър остро разкритикуваха думите му, определяйки ги като алармистки

Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

България Преди 2 часа

Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат, коментира лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС–Ново начало”

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

България Преди 2 часа

Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности за разследванетот срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Свят Преди 2 часа

С времето класическата външнополитическа бюрокрация възстанови влиянието си и се противопостави на вътрешния кръг на Тръмп около Путин

<p>Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат</p>

Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат

Свят Преди 2 часа

Жертвата „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Свят Преди 2 часа

Варшава заяви, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията

<p>Един от надзирателите от варненския арест остава задържан</p>

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

България Преди 2 часа

Той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Легендарните Братя Аргирови тръгват по следите на таланта в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 3 часа

Ще успеят ли двамата да постигнат консенсус в избора си?

<p>SpaceX ще пропусне крайния срок за кацане на Луната</p>

Изтекъл доклад: SpaceX на Илон Мъск ще пропусне крайния срок за кацане на Луната

Свят Преди 3 часа

Въпреки най-скорошните успехи на Starship, той е твърде назад в графика, за да може безопасно да пренася астронавти от Луната и обратно до 2027 г.

Снимката е архивна!

Украйна съобщи, че е получила от Русия телата на 1000 свои войници

Свят Преди 3 часа

Това заяви украинският център за координация за военнопленниците

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Инцидент на „Мис Вселена 2025“: "Мис Ямайка" падна от сцената и бе отнесена на носилка

Любопитно Преди 3 часа

Инцидентът се случи по време на дефилето с вечерни рокли

Всичко от днес

От мрежата

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Новолунието на 20 ноември: Кои 3 зодии ще усетят най-мощната трансформация?

Edna.bg

Актьорите на Народния играха в дом за възрастни (СНИМКИ)

Edna.bg

Президентът на ФИФА: Очаква ни най-великото Световно първенство в историята

Gong.bg

Гатузо: Гледаме към Северна Ирландия с увереност, но те са коварен тим

Gong.bg

Мащабна спецоперация в София: Арестуваха 67 души за разпространение на дрога (СНИМКИ)

Nova.bg

Отпускат коледни добавки за най-бедните пенсионери

Nova.bg