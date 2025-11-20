Свят

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави

20 ноември 2025, 18:06
Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна
Източник: ЕПА/БГНЕС

К ремъл обяви, че всеки един вариант за мирен план за Украйна трябва да може да елиминира корените на конфликта и че макар и да са осъществени контакти със САЩ, в момента не се водят преговори с Вашингтон по този въпрос, предаде "Ройтерс".

Източници на "Ройтерс" и АФП твърдят, че представители на САЩ са контактували с украинския президент Володимир Зеленски, настоявайки че Украйна трябва да приеме рамка за прекратяване на войната с Русия, която предвижда преотстъпване на територии.

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

"Аксиос" първа разпространи информацията за нов план от 28 точки, който предвижда, Украйна и Европа да получат от САЩ гаранции за сигурност, ако Киев отстъпи на Русия части от Източна Украйна, които в момента не са контролирани от Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави към информацията, оповестена през август след срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска.

"Не може да добавим нищо ново към това, което бе казано в Анкоридж", каза Песков. По думите му Москва и Вашингтон не са водили официални консултации или преговори за мирен план за Украйна.

"В момента не се водят консултации. Разбира се има контакти, но процес, който би могъл да бъде определен като консултации – не", подчерта говорителят на Кремъл.

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Запитан дали президентът Владимир Путин е бил информиран за "мирен план от 28 точки", Песков заяви: "Нямам какво да добавя към това, което вече казах".

Говорителят на Кремъл отбеляза, че мирното решаване на ситуацията в Украйна "трябва да доведе до елиминиране на първопричините за конфликта".

Източник: БТА, Николай Велев    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна

Моден триумф: Джорджина Родригес впечатли Белия дом с легендарна "Оскар" рокля

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

Търговци използват нов трик, за да нарушат правата ни

pariteni.bg
10 от най-популярните средни породи кучета

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 1 ден
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 1 ден
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Лула: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги</p>

Лула на COP30: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги

Свят Преди 1 час

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва призова късно в сряда за глобално постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

България Преди 1 час

В заседанието днес участваха 11 конституционни съдии

<p>Имейл на Епстийн забърква Тръмп в нов скандал от 2017 година</p>

Прекарал ли е Тръмп Деня на благодарността през 2017 г. с Джефри Епстийн?

Свят Преди 2 часа

Появили се напоследък имейли предизвикаха спекулации за подобна среща

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Ескалация, Иран скъса с МААЕ

Свят Преди 2 часа

Така Ислямската република отговори на днешната декларация на МААЕ

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Нацистки бомби се превърнаха в подводни оазиси

Свят Преди 3 часа

Средно над 40 000 животни живеят на всеки квадратен метър от боеприпасите - повече, отколкото на околната зона

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Откриват барелеф на Васил Левски в центъра на Монца

Свят Преди 3 часа

На церемонията присъстват кметът на Монца Паоло Пилото

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Френски учени пробиват защитата на най-смъртоносния рак

Свят Преди 3 часа

„Тази информация ще стимулира способността на пациента ефективно да се бори с туморите“

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Catstanbul: Защо котките управляват улиците на Истанбул вече векове

Любопитно Преди 3 часа

От османските „гледачи на котки“ до съвременните улични пазители, връзката на Истанбул с неговите котки е дълбока от векове

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Френски генерал предизвика буря с предупреждение за "загуба на деца" при евентуален конфликт с Русия

Свят Преди 3 часа

Твърдолинейни партии от двата края на политическия спектър остро разкритикуваха думите му, определяйки ги като алармистки

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

Ще има коледни добавки за най-бедните пенсионери

България Преди 3 часа

Това съобщиха от Съвета за съвместно управление

Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

Пеевски прие община Дулово в стратегията “Ново начало за развитие на регионите”

България Преди 3 часа

Хората са с големи очаквания от нас, не можем да ги караме да чакат, коментира лидерът на ДПС и ПГ на „ДПС–Ново начало”

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

73 клипа с насилие и порнография: Говорителят на Пернишката прокуратура с шокиращи детайли пред "Телеграфно подкастът"

България Преди 4 часа

Говорителят на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стойчева разкри подробности за разследванетот срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Путин е "добър човек": Тръмп даде руски петрол на Орбан - победа с горчив вкус

Свят Преди 4 часа

С времето класическата външнополитическа бюрокрация възстанови влиянието си и се противопостави на вътрешния кръг на Тръмп около Путин

<p>Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат</p>

Ужас във Флорида: Мъж уби туристка, искал алигатори да я изядат

Свят Преди 4 часа

Жертвата „оставила доказателства на компютъра си, че е пътувала до Съединените щати, за да бъде малтретирана, измъчвана и евентуално убита“

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Полша поиска от Беларус да екстрадира двама украински граждани, обвинени в саботаж

Свят Преди 4 часа

Варшава заяви, че двамата са извършили два акта на саботаж в неделя на жп линията

<p>Един от надзирателите от варненския арест остава задържан</p>

Един от надзирателите от варненския арест остава задържан за 72 часа

България Преди 4 часа

Той е привлечен като обвиняем за престъпление по служба и подкуп

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

7 години след скандала, който срина кариерата му: Кевин Спейси призна, че е бездомен

Edna.bg

Новолунието на 20 ноември: Кои 3 зодии ще усетят най-мощната трансформация?

Edna.bg

Президентът на ФИФА: Очаква ни най-великото Световно първенство в историята

Gong.bg

Гатузо: Гледаме към Северна Ирландия с увереност, но те са коварен тим

Gong.bg

Парламентът беше осветен в синьо по повод годишнината от Конвенцията на ООН за правата на детето (СНИМКИ)

Nova.bg

Мащабна спецоперация в София: Арестуваха 67 души за разпространение на дрога (СНИМКИ)

Nova.bg