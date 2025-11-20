Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

К ремъл обяви, че всеки един вариант за мирен план за Украйна трябва да може да елиминира корените на конфликта и че макар и да са осъществени контакти със САЩ, в момента не се водят преговори с Вашингтон по този въпрос, предаде "Ройтерс".

Източници на "Ройтерс" и АФП твърдят, че представители на САЩ са контактували с украинския президент Володимир Зеленски, настоявайки че Украйна трябва да приеме рамка за прекратяване на войната с Русия, която предвижда преотстъпване на територии.

САЩ поискали Украйна да отстъпи територия на Русия

"Аксиос" първа разпространи информацията за нов план от 28 точки, който предвижда, Украйна и Европа да получат от САЩ гаранции за сигурност, ако Киев отстъпи на Русия части от Източна Украйна, които в момента не са контролирани от Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави към информацията, оповестена през август след срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска.

"Не може да добавим нищо ново към това, което бе казано в Анкоридж", каза Песков. По думите му Москва и Вашингтон не са водили официални консултации или преговори за мирен план за Украйна.

"В момента не се водят консултации. Разбира се има контакти, но процес, който би могъл да бъде определен като консултации – не", подчерта говорителят на Кремъл.

Задкулисните действия на Уиткоф по отношение на Украйна тревожат съюзниците

Запитан дали президентът Владимир Путин е бил информиран за "мирен план от 28 точки", Песков заяви: "Нямам какво да добавя към това, което вече казах".

Говорителят на Кремъл отбеляза, че мирното решаване на ситуацията в Украйна "трябва да доведе до елиминиране на първопричините за конфликта".