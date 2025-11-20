Швеция: Русия скоро ще тества Член 5 на НАТО

Р усия скоро ще постави на изпитание Член 5 от Договора за колективна отбрана на НАТО и Европа трябва да бъде готова да използва сила, за да възпира Москва.

Това заяви началникът на отбраната на Швеция генерал Михаел Клесон в интервю за „Политико“.

„Убеден съм, че Русия е готова да провери действието на Член 5 по всяко време – било в Балтийските държави, било в друга част на Европа“, каза Клесон.

По думите му Москва е склонна да поеме огромни стратегически рискове, за да постигне всичко, което смята за постижимо.

„Виждаме го от Чечения насам, видяхме го в Грузия и в Крим“, подчерта шведският генерал.

Той посочи, че Европа не е подготвена нито психически, нито военно за конфликт с Русия, който ще бъде „системен“ и решаването му „ще отнеме много време“.

„Говорим за цяло поколение. Това няма да спре с евентуално прекратяване на огъня или мирно споразумение в Украйна“, заяви Клесон.

Генералът беше категоричен, че само дипломатически средства няма да спрат Русия да продължи инвазията си в Европа.

„Единственият език, който разбират, е силата. Трябва да бъдем твърди … постоянното отстъпване не е решение, защото ги насърчава“, добави Клесон.