САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

П ланът за мир, изготвен от САЩ и подкрепен от президента Доналд Тръмп, който се обсъжда с Русия и Украйна, е „добър“ и за двете страни.

Това обяви Белият дом, отхвърляйки критиките, че предложението отразява до голяма степен руските искания, предаде БГНЕС.

Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ

„Ситуацията продължава да се променя, но президентът подкрепя този план. Той е добър както за Русия, така и за Украйна и смятаме, че и двете страни могат да го приемат“, каза говорителката Каролайн Ливит на брифинг.

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

По-рано на 20 ноември Украйна получи ново мирното предложение от САЩ, което според източници на АФП и "Ройтерс" изисква Украйна да се откаже от контролираните от Русия територии и да намали размера на армията си с повече от половината.

Това повтаря максималистичните условия на Русия – изисквания, които Украйна последователно отхвърля като равносилни на капитулация.