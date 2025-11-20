Свят

Прекарал ли е Тръмп Деня на благодарността през 2017 г. с Джефри Епстийн?

Появили се напоследък имейли предизвикаха спекулации за подобна среща

20 ноември 2025, 16:02
Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата

Тръмп подписа законопроекта за публикуване на досиетата "Епстийн"

Б ившият президент на Съединените щати Доналд Тръмп многократно е подчертавал, че е прекъснал отношенията си с опозорения финансист Джефри Епстийн повече от десетилетие преди ареста му през 2019 г. по федерални обвинения в сексуален трафик.

Но един демократ използва нови документи от имотното дело на Епстийн, за да твърди, че двамата са останали в контакт и след встъпването на Тръмп в длъжност през 2016 г.

Конгресменът Шон Кастен от щата Илиной отбеляза имейл кореспонденция от 23 ноември 2017 г., Деня на благодарността, и написа в X на 12 ноември: "Тръмп прекара първия си Ден на благодарността след избирането му за президент с Джефри Епстийн. 2017." Той публикува и изображение от имейлите между Епстийн и съоснователката на NEXT Management Фейт Кейтс.

В тях Епстийн изброява "Дейвид Физел. Хансън. Тръмп" в отговор на въпрос кой е "там долу", което породи спекулации, че Тръмп е бил в компанията му.

Кастен не отговори на исканията за коментар. "Тези имейли не доказват абсолютно нищо", заяви говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън.

Новинарски публикации, снимки, видеокадри и прессъобщения на Белия дом показват, че Тръмп е прекарал Деня на благодарността през 2017 г. в "Мар-а-Лаго".

PolitiFact не е открил доказателства той да се е срещал с Епстийн на тази дата.

Съществуват различни версии кога двамата са се отчуждили, между 2004 г. и 2007 г. Miami Herald съобщи, че Тръмп е забранил достъпа на Епстийн до "Мар-а-Лаго" през октомври 2007 г., десетилетие преди обсъждания Ден на благодарността.

През 2008 г. Епстийн се призна за виновен по щатски обвинения в склоняване към проституция, включително на непълнолетна.

От изброените в имейла имена двама души са имали имоти в Южна Флорида по онова време. Не е ясно кой е "Хансън". Възможно е Епстийн просто да е отговарял общо на въпрос на друга нюйоркчанка кои познати ще бъдат във Флорида през този период, а не да е описвал конкретен план за Деня на благодарността.

Според публичните графици, документирани във FactBase на Roll Call, Тръмп е пристигнал в Уест Палм Бийч на 21 ноември 2017 г. и е останал там няколко дни.

На сутринта на Деня на благодарността той провежда видеоконференция с военнослужещи, посещава служители на бреговата охрана на станцията Lake Worth Inlet и изнася обръщение към нацията. По-късно отива в голф клуба Trump International Golf Club. Белият дом публикува стенограми от изявленията му.

Фоторепортери от AP, The Palm Beach Post и Getty Images заснемат публичните му прояви през деня.

Според CNN Тръмп е присъствал на "разкошна" вечеря в "Мар-а-Лаго". PolitiFact не открил списък на гостите, но Белият дом е заявил пред медията, че семейството ще вечеря "заедно с всички членове на фамилията".

Тръмп е бил активен и в социалните мрежи. На 22 ноември 2017 г. той пише, че "ще провежда срещи и телефонни разговори от Флорида". На самия Ден на благодарността публикува: "ЧЕСТИТ ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА, страната ви започва да се справя много добре."

Тръмп напуска "Мар-а-Лаго" и се връща в Белия дом на 26 ноември 2017 г., неделята след празника.

Източник: Al Jazeera    
Доналд Тръмп Джефри Епстийн Сексуален трафик Имейли Ден на благодарността 2017 Политически обвинения Шон Кастен Връзка Тръмп Епстийн Скандал
