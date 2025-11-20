Прекарал ли е Тръмп Деня на благодарността през 2017 г. с Джефри Епстийн?

Вашингтон поиска от Украйна да отстъпи територии – Зеленски се среща с висши военни на САЩ в Киев

Западни медии: САЩ и Русия тайно преговарят за край на войната в Украйна

Най-смъртоносният удар срещу Украйна за последните два месеца: Разказ от първо лице

Четец по устните прави взривоопасен коментар за думите на Мъск на банкета на Тръмп в чест на саудитския престолонаследник

Б ившият президент на Съединените щати Доналд Тръмп многократно е подчертавал, че е прекъснал отношенията си с опозорения финансист Джефри Епстийн повече от десетилетие преди ареста му през 2019 г. по федерални обвинения в сексуален трафик.

Но един демократ използва нови документи от имотното дело на Епстийн, за да твърди, че двамата са останали в контакт и след встъпването на Тръмп в длъжност през 2016 г.

Конгресменът Шон Кастен от щата Илиной отбеляза имейл кореспонденция от 23 ноември 2017 г., Деня на благодарността, и написа в X на 12 ноември: "Тръмп прекара първия си Ден на благодарността след избирането му за президент с Джефри Епстийн. 2017." Той публикува и изображение от имейлите между Епстийн и съоснователката на NEXT Management Фейт Кейтс.

Trump spent his first Thanksgiving after getting elected President with Jeffrey Epstein. 2017. pic.twitter.com/1CU51k8yl4 — Sean Casten (@SeanCasten) November 13, 2025

В тях Епстийн изброява "Дейвид Физел. Хансън. Тръмп" в отговор на въпрос кой е "там долу", което породи спекулации, че Тръмп е бил в компанията му.

Кастен не отговори на исканията за коментар. "Тези имейли не доказват абсолютно нищо", заяви говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън.

Новинарски публикации, снимки, видеокадри и прессъобщения на Белия дом показват, че Тръмп е прекарал Деня на благодарността през 2017 г. в "Мар-а-Лаго".

PolitiFact не е открил доказателства той да се е срещал с Епстийн на тази дата.

Съществуват различни версии кога двамата са се отчуждили, между 2004 г. и 2007 г. Miami Herald съобщи, че Тръмп е забранил достъпа на Епстийн до "Мар-а-Лаго" през октомври 2007 г., десетилетие преди обсъждания Ден на благодарността.

През 2008 г. Епстийн се призна за виновен по щатски обвинения в склоняване към проституция, включително на непълнолетна.

Did Trump spend 2017 Thanksgiving with Epstein? https://t.co/w3zpw6qIEZ — OmniGaza® (@OmniGazabyNdege) November 20, 2025

От изброените в имейла имена двама души са имали имоти в Южна Флорида по онова време. Не е ясно кой е "Хансън". Възможно е Епстийн просто да е отговарял общо на въпрос на друга нюйоркчанка кои познати ще бъдат във Флорида през този период, а не да е описвал конкретен план за Деня на благодарността.

Според публичните графици, документирани във FactBase на Roll Call, Тръмп е пристигнал в Уест Палм Бийч на 21 ноември 2017 г. и е останал там няколко дни.

На сутринта на Деня на благодарността той провежда видеоконференция с военнослужещи, посещава служители на бреговата охрана на станцията Lake Worth Inlet и изнася обръщение към нацията. По-късно отива в голф клуба Trump International Golf Club. Белият дом публикува стенограми от изявленията му.

Фоторепортери от AP, The Palm Beach Post и Getty Images заснемат публичните му прояви през деня.

Според CNN Тръмп е присъствал на "разкошна" вечеря в "Мар-а-Лаго". PolitiFact не открил списък на гостите, но Белият дом е заявил пред медията, че семейството ще вечеря "заедно с всички членове на фамилията".

Тръмп е бил активен и в социалните мрежи. На 22 ноември 2017 г. той пише, че "ще провежда срещи и телефонни разговори от Флорида". На самия Ден на благодарността публикува: "ЧЕСТИТ ДЕН НА БЛАГОДАРНОСТТА, страната ви започва да се справя много добре."

HAPPY THANKSGIVING, your Country is starting to do really well. Jobs coming back, highest Stock Market EVER, Military getting really strong, we will build the WALL, V.A. taking care of our Vets, great Supreme Court Justice, RECORD CUT IN REGS, lowest unemployment in 17 years....! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2017

Тръмп напуска "Мар-а-Лаго" и се връща в Белия дом на 26 ноември 2017 г., неделята след празника.