ДНСК нареди да бъде разрушена корекцията на реката в Елените

Д ирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде заповед за премахване на незаконен строеж "Корекция на трасето (корито) на река Козлука и земни насипи" във в.с. "Елените", съобщиха от ДНСК.

Има акт за премахване на незаконния строеж в Елените

От РДНСК Бургас започва процедура по съобщаването на заповедта на заинтересованите лица.

През втората половина на октомври от ДНСК информираха, че е съставен констативен акт за премахване на незаконния строеж, а съобщението за съставения акт бе залепено на мястото на строежа. Актът бе издаден на основание Закона за устройство на територията поради установяване на незаконно строителство.

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

На 3 октомври поройни дъждове предизвикаха сериозни поражения във ваканционното селище. Тогава водната стихия отне живота на четирима души - трима мъже и жена. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района.