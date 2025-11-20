Ескалация, Иран скъса с МААЕ

М инистърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че страната е изпратила официално писмо до Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с което се оттегля от двустранното споразумение за сътрудничество, подписано в Кайро, в отговор на резолюция на Агенцията, предаде "Ройтерс".

Резолюцията, приета днес от Управителният съвет на MAAE, ще има неблагоприятно въздействие върху сътрудничеството между Иран и МААЕ, заяви по-рано иранският посланик и постоянен представител на Иран в международните организации Реза Наджафи, цитиран от "Франс прес".

Иран преразглежда отношенията си в МААЕ

"Тази резолюция изобщо няма да промени сегашната ситуация, няма да бъде полезна и е контрапродуктивна", подчерта Наджафи, като добави, че "тя със сигурност ще има неблагоприятно въздействие върху сътрудничеството, което започна да се развива между Иран и МААЕ".

Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие по-рано днес резолюция, според която Иран трябва да информира агенцията "без забавяне" за състоянието на запасите си от обогатен уран и бомбардираните през юни от САЩ ирански ядрени обекти, съобщиха дипломати на закритото заседание, предаде "Ройтерс".

Нямаме никакви задължения по допълнителния протокол към Договора за неразпространения на ядрените оръжия, подчерта иранският външен министър

Целта на резолюцията е основно да поднови и внесе промени в мандата на МААЕ да докладва за аспекти на ядрената програма на Иран, но също така се посочва, че Иран трябва бързо да предостави на агенцията желаните отговори и достъп до ядрените обекти, пет месеца след въздушните удари, нанесени от Израел и САЩ.