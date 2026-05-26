Доц. Вълков: Европа е защитена от епидемично разпространение на Ебола

Н ад 900 души са предполагаемо заразени с вируса Ебола в Демократична република Конго, съобщи Министерството на комуникациите в публикация в X. Потвърдените случаи са 101.

Властите са коригирали данните за предполагаемите смъртни случаи на 119, при по-ранно съобщени 204. От тях 10 са лабораторно потвърдени.

Ръководството на Световната здравна организация посочва, че епидемията се усложнява от факта, че е причинена от рядък вариант на вируса Ебола, за който не съществуват одобрени ваксини или специфично лечение.

В ефира на NOVA NEWS инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира, че риск за разпространение на заболяването в Европа практически не съществува.

„Краткият отговор е не, няма как да се случи това нещо“, заяви той, като подчерта, че това се дължи както на вирусологичните характеристики на патогена, така и на готовността на здравните системи в Европа.

По думите му Ебола е ендемична инфекция за части от Централна и Западна Африка, включително Демократична република Конго, Сиера Леоне и Либерия. Вирусът се предава основно при директен контакт с телесни течности на заразени хора.

„Въздушно-капковият механизъм на предаване не съществува в този вид, както при грип, морбили или варицела“, уточни доц. Вълков.

Той подчерта, че рискът от заразяване в обществени пространства като транспорт, самолети или ресторанти е „нищожен“.

По думите му най-висок риск има за медицински персонал и при контакт с биологични материали от болни пациенти, особено в тежките стадии на заболяването.

Доц. Вълков определи като „нереалистични“ твърденията за възможни ограничения от типа на тези по време на пандемията от COVID-19.

„Това са абсолютно нереалистични представи“, каза той.

Относно мерките, специалистът посочи, че основно значение имат хигиената, изолацията на болни и контролът върху контактите с инфектирани лица.

„Елементарното поддържане на стандартна хигиена е от изключително важно значение“, допълни той.

По думите му за разпространение на Ебола в Европа няма подходящи епидемиологични условия, включително липса на естествени резервоари на вируса.

В разговора беше засегнат и въпросът за ваксините. Доц. Вълков обясни, че срещу някои щамове на вируса вече има разработени ваксини, включително срещу най-тежко протичащите варианти, а съвременните технологии, включително информационната РНК платформа, позволяват разработка на нови ваксини в рамките на месеци при необходимост.

В края на разговора специалистът коментира и зачестилите стомашно-чревни инфекции в България през сезона. По думите му те са характерни за периода и протичат като вирусни гастроентерити с гадене, повръщане и диария.

„Те преминават като самоограничаващи се инфекции“, посочи той, като допълни, че лечението е симптоматично и основно включва поддържане на водно-електролитен баланс и диета.

Според него трябва да се избягват мазни, пикантни и трудно смилаеми храни.

По отношение на наводненията в Централна и Северна България и риска от замърсяване на питейната вода, доц. Вълков предупреди, че при смесване на питейни и фекални води съществува реален риск от епидемични инфекции.

„Риск има“, подчерта той и препоръча при съмнение за замърсяване да се използва бутилирана вода или да се следят указанията на здравните власти.

Той допълни, че проби от питейната вода се взимат регулярно и при установяване на замърсяване тя се обявява за негодна за консумация.