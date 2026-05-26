Любопитно

Ан Хатауей с шокиращо признание: Бях почти сляпа с едното око

Холивудската звезда Ан Хатауей разкри, че е прекарала 30-те си години в пълна тайна, борейки се с ранно развила се катаракта. Актрисата сподели за тежката операция, променила живота ѝ, и отговори на слуховете за пластични корекции

26 май 2026, 09:48
Източник: Getty Images

А н Хатауей е водила тайна битка с медицинско състояние в продължение на десет години, преди най-накрая да се подложи на операция.

По време на гостуването си в подкаста на The New York Times „Popcast“, 43-годишната звезда от „Дяволът носи Прада 2“ разкри, че е била практически сляпа с едното око през цялото си четвърто десетилетие заради преждевременно развило се перде на окото (катаракта).

„Това може би е твърде лична информация“, започна тя. „Но бях полусляпа в продължение на 10 години.“

„Състоянието се отрази толкова тежко на зрението ми, че на практика бях сляпа с лявото око и в крайна сметка се наложи операция“, продължи актрисата. „Изобщо не осъзнавах колко се бяха влошили нещата, докато накрая отново не започнах да виждам целия спектър от цветове.“

„След интервенцията се успокоих“, добави Хатауей. „Преди това не си давах сметка, че този проблем буквално е изтощавал нервната ми система.“

Според експертите от клиниката „Майо“, катарактата представлява помътняване на естествената леща на окото. „За хората с катаракта виждането през помътнени лещи често е като гледане през замъглен или заскрежен прозорец. Нарушеното зрение може да затрудни четенето, шофирането през нощта или разпознаването на израженията по лицата на приятелите.“

Днес Хатауей описва сегашното си зрение като „истинско чудо“.

„Оценявам възможността да виждам, защото всеки ден, когато се събудя и погледна света по този начин, го усещам като чудо“, споделя тя. „Често си казвам: „Само преди две поколения това изобщо нямаше да бъде алтернатива за човек в моето положение.“ Затова се чувствам изключително признателна за това технологично чудо.“

Съвсем наскоро актрисата реши да отговори и на слуховете за пластични операции, които циркулират в интернет пространството, въпреки че по принцип предпочита „никога нищо да не коментира“ и „да не привлича излишно внимание“ към себе си.

„Живеем във време, в което хората са твърде уверени, когато приемат личните си предположения за факти. Понякога са прави, но в много случаи грешат“, коментира Хатауей.

„Спекулациите станаха толкова шумни, че изпитах нужда просто да изляза и да кажа истината“, продължи тя. „И вероятно винаги ще се колебая: „Трябваше ли да го публикувам или не? Не беше ли по-добре просто да си гледам работата, да правя това, което ме прави щастлива и ми дава увереност на червения килим?“ Но имах усещането, че общественият разговор започва да излиза извън контрол.“

„Между другото, хората с лека ръка предполагат, че съм взела сериозни медицински решения“, добави тя, визирайки слуховете за лифтинг. „Исках да покажа, че не съм правила нищо подобно. Промяната във визията ми се дължеше просто на две плитки в косите.“

Въпреки това тя с усмивка признава: „Все пак не изключвам възможността някой ден наистина да си направя фейслифт.“

Източник: pagesix.com    
Ан Хатауей катаракта зрение очна операция здраве медицинско състояние пластични операции
