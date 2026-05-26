Джон Леджънд спаси съпругата си след гаф с роклята на Американските музикални награди

П евецът Джон Леджънд се притече на помощ на съпругата си Криси Тийгън на синия килим в Лас Вегас, след като токчето ѝ се заклещи в скъпата дизайнерска рокля, съобщава Page Six.

Джон Леджънд доказа, че е перфектният джентълмен, след като съпругата му Криси Тийгън претърпя неприятен гаф с тоалета по време на Американските музикални награди (AMAs). Звездната двойка присъства на ежегодната церемония в Лас Вегас, като Тийгън изглеждаше зашеметяващо в дълга до земята оранжева рокля с бродерии от мъниста, съчетана със златни обувки на висок ток. Докато позираше за снимки на синия килим обаче, токчето на модела се заклещи в подгъва на роклята ѝ, което я принуди да спре.

Леджънд веднага се наведе, за да помогне за разплитането на плата, като в същия момент се включи и асистентка от екипа. Щетите обаче вече бяха налице – няколко мъниста се откъснаха от деликатната рокля и се изсипаха на килима.

Тийгън прие инцидента с усмивка и продължи да позира за снимки с Леджънд, който също събра погледите с елегантен шлифер в цвят камил и панталон с висока талия в същия тон.

Тийгън и Леджънд, които са женени от септември 2013 г., са известни с хумора и забавните си отношения. В своите истории в Instagram същата вечер моделът се пошегува, че иска да отиде на шоуто „Magic Mike Live“, докато са във Вегас.

„След като приключиш с твоето изпълнение, дали просто да не отскочим до „Magic Mike“ или нещо такова?“, попита тя изпълнителя на хита „All of Me“, докато лежеше в леглото и се смееше. Малко след това тя отново го попита дали е разучил програмата, прошепвайки пред камерата: „За да можем да отидем на „Magic Mike“.“

40-годишната Тийгън наскоро разкри и неочакваната тайна зад техния 12-годишен брак.

„Доколкото той знае, никога през живота си не съм имала стомашни проблеми или естествени човешки нужди пред него“, сподели тя пред E! News. „Трябва да поддържаш сексапила и да го пазиш по някакъв начин. Не бих казала, че Джон винаги го прави, но аз лично се уверявам, че при мен е така.“

Двойката има четири деца – Луна (9 г.), Майлс (7 г.) и 2-годишните близнаци Ести и Рен.

47-годишният Леджънд също беше откровен по темата в подкаста „Call Her Daddy“, където сподели, че поддържа сексуалния им живот жив, като просто заключва вратата на спалнята, за да не влизат децата.

Той допълни, че най-привлекателното качество на съпругата му е нейното чувство за хумор.

„Вероятно е очевидно, но тя ме кара да се смея през цялото време. Мисля, че целият ти свят се променя, когато около теб има човек, който те разсмива“, сподели Леджънд. „Дори когато преминавате през най-трудните моменти... ако партньорът ти има чувство за хумор, това просто прави живота по-добър. Наистина е така.“