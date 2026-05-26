Украйна призова съюзниците си „да не отстъпват пред руския шантаж“ на фона на нова ескалация

26 май 2026, 10:06
Източник: БТА

У краинският външен министър Андрий Сибига призова международните партньори на Киев „да не отстъпват пред руския шантаж“, след като Москва обяви началото на „системни удари“ по украинската столица и други стратегически цели, съобщиха украинската агенция Укринформ и Ройтерс.

По думите на Сибига Русия „ескалира войната“ и „се присмива на всички усилия за мир“, а реакцията на световната общност трябва да бъде „пропорционална и силна“. Той настоя за нови пакети военна помощ, включително допълнителни ракети и системи за противовъздушна отбрана за Украйна.

Украинският първи дипломат подчерта, че руският президент Владимир Путин трябва да осъзнае последствията от отказа си да участва в сериозни преговори. Според него Москва няма да постигне военните си цели в Украйна, а Европа вече е показала как трябва да се реагира на подобни заплахи - „с твърдост, а не с отстъпки“.

Напрежението рязко се покачи, след като Русия обяви, че започва серия от масирани удари срещу обекти в Киев, включително инфраструктура, използвана от украинската армия, както и т.нар. „центрове за вземане на решения“.

Руските власти твърдят, че действията са отговор на предполагаема украинска атака срещу общежитие в окупираната от Москва Луганска област. Киев категорично отрече обвиненията и заяви, че украинските сили са поразили руски команден център за дронове.

Междувременно руското външно министерство призова чуждите граждани и дипломати да напуснат украинската столица „възможно най-бързо“, което предизвика опасения от нова вълна масирани атаки.

В неделя руските удари срещу Киев отнеха живота на двама души, а други 91 бяха ранени. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че близо 300 обекта са били повредени, сред тях и новооткрит музей, посветен на аварията в Чернобилската авария.

Според украинските власти Русия е използвала и свръхзвуковата ракета „Орешник“ - едва третият подобен случай за повече от четири години война.

Ръководителката на мисията на Европейския съюз в Киев Катерина Матернова заяви, че руските предупреждения целят да всяват паника сред цивилното население и дипломатическия корпус.

„ЕС не отива никъде. Оставаме в Киев. Оставаме с Украйна“, написа тя в социалните мрежи.

В знак на солидарност над 70 чуждестранни дипломати посетиха разрушения квартал Лукяновка в Киев, където отдадоха почит на жертвите на последните руски атаки.

На фона на засилените руски удари украинските служби за сигурност съобщиха за сериозен удар срещу предполагаема руска агентурна мрежа в Одеса.

Трима души бяха осъдени за подпомагане на координацията на руски ракетни и дронови атаки срещу стратегически цели в черноморския град, предаде Укринформ, позовавайки се на Служба за сигурност на Украйна.

Според разследването групата е действала като част от мрежа на Федерална служба за сигурност на Русия, която е събирала информация за украинската противовъздушна отбрана и пристанищната инфраструктура в Одеса.

Съдът постанови доживотна присъда за ръководителя на групата, както и конфискация на имуществото му. Двама негови съучастници получиха по 15 години затвор и също ще бъдат лишени от активите си.

Разследването установило, че агентите са двама мобилизирани украински военнослужещи, вербувани от Русия, както и тяхна позната от Одеса. По указания на руското разузнаване те са проследявали позициите на украинските системи за противовъздушна отбрана.

За да събират координати, заподозрените обикаляли града и околните райони с таксита, снимали тайно военни обекти и отбелязвали местоположенията им чрез приложението Google Maps.

Групата е наблюдавала и дейността на пристанището в Одеса, като е планирала да инсталира магнитни камери с дистанционен достъп за руските служби.

Според ССУ агентите използвали отделни мобилни телефони за комуникация с руските си координатори, а жената в групата често сменяла перуки и външния си вид, за да избегне разкриване по време на разузнавателните мисии.

Украинските служби са задържали двама от агентите, докато снимали военно съоръжение, а третата участничка е арестувана в дома си след допълнително наблюдение край потенциална цел.

Източник: БТА    
