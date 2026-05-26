Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

И маме проблеми не само в Главна дирекция „Национална полиция“, а и в много от структурите на МВР, но знаем кои са те и скоро ще ги решим. Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, където ще участва в национално съвещание на Министерството на вътрешните работи (МВР).

„Наясно сме с проблемите, трябва ни малко технологично време, за да решим тези въпроси“, добави Демерджиев.

„Изборите свършиха, сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките за реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да работят за тяхното реализиране“, каза министърът.

„Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), която създаде организация. Дълго време работи по случая и успешно го реализира“, каза той.

На въпрос кое звено е подпомагало задържането на Михайлов, известен като „прокурорския син“, Демерджиев отговори, че е ясен голяма част от кръга от хора, които са го подпомагали. „Говорим за доста хора, той се е укривал професионално“, добави министърът. 

Реформата в МВР ще се извърши на два етапа, коментира още министърът. По думите му в системата има проблем със структури с дублиращи се функции, които не са ефективни. След анализ на политическото и професионалното ръководство са констатирани структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно. Ще бъдат направени анализ и стратегия на министерството, което ще отнеме повече време, допълни Демерджиев.   

По повод бедствията в страната през последните дни Демерджиев коментира, че ще бъдат предприети мерки за предотвратяването на подобни кризи.

Относно инцидента с 16-годишното момиче, което загина в Благоевград, вътрешният министър каза, че ще бъдат извършени всички необходими действия.

Състоянието на 16-годишното момче, пострадало при падане от жилищен блок в Благоевград, се подобрява, съобщи пред журналисти в Пловдив директорът на Областната дирекция на МВР в града Илия Тупаров. При беседата с психолозите обвиняемият извършител е казал, че няма никакви спомени.

Тупаров съобщи, че децата са закупили наркотика LCD преди около месец през приложението „Телеграм“. Жалкото е, че от 17:30 ч. е започнал купонът, имало е много шум, и никой не е подал сигнал, за да реагираме своевременно, коза Тупаров. Младежите са изчаквали майката на 16-годишното момче да я няма вкъщи, за да се съберат. 

Директорът на благоевградската полиция коментира още, че децата са изключително интелигентни, участвали са заедно в театрална група.

Безкомпромисни ще бъде в борбата с наркораспространението, коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той подчерта, че е необходимо да участват образователните структури и цялото общество и допълни, че се създава организация за различни инициативи за превенция. Министърът призова при данни гражданите и институциите да подават сигнали на тел. 112. Нека ни дадат този първоначален кредит на доверие и да се убедят, че ние сме дошли да работим, каза още Демерджиев. 

Източник: БТА    
