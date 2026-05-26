Любопитно

Christie's разпродаде шедьоври за $1,45 милиарда, Полък счупи рекорда си

Седмицата на пролетните търгове в Ню Йорк пренаписа историята на пазара на изкуство. Енергичното наддаване за колекциите на емблематични меценати донесе рекордни суми, а шедьоври на Джаксън Полък, Бранкузи и Марк Ротко достигнаха космически цени

26 май 2026, 11:32
Източник: Getty Images

С едмицата на продажбите на изкуство от XX и XXI век в аукционна къща Christie's в Ню Йорк се превърна в истински триумф, бележейки най-високия общ резултат за сезона. Търговете представиха забележителни колекции на изтъкнати меценати, сред които С. И. Нюхаус, Агнес Гънд, Хенри С. Макнийл-младши, Мариан Гудман, Лоринда Пейсън Де Руле, Мерилин Арисън и Джоана Карсън.

В края на рекордната седмица общите продажби от деветте аукциона достигнаха внушителните 1 453 504 726 долара.

Търговете привлякоха колекционери и купувачи от цял свят. Наддаванията валяха безпрепятствено онлайн и по телефона, а в препълнената зала се усещаше невероятно напрежение и енергия. Публиката бе посрещната около изцяло обновената дъбова трибуна, изработена ръчно от сър Джони Айв и екипа на LoveFrom специално за 260-годишнината на Christie's. Търговете бяха предшествани от 10-дневна изложба в Рокфелер център, която счупи рекорда за посещаемост с над 20 000 посетители.

Седмицата донесе нови исторически рекорди за авторите Джаксън Полък, Константин Бранкузи, Марк Ротко, Жоан Миро, Йозеф Алберс, Алис Нийл, Ел Лисицки, Бриджит Тиченор и Сомая Кричлоу. Впечатляващи върхови постижения в своя сегмент отбелязаха и произведения на Анри Матис, Доналд Джъд, Александър Родченко и Ремедиос Варо.

  • Колекцията на С. И. Нюхаус: Шедьоври за милиарди

Маратонът започна ударно с „Шедьоври: Частната колекция на С. И. Нюхаус“, последван от вечерния търг, посветен на XX век. Двете събития демонстрираха вековната радикална промяна и преоткриването на световното изкуство. Кумулативно вечерните продажби достигнаха 1 121 126 500 долара, като бяха реализирани 97% от лотовете, равняващи се на 99% от общата стойност на предлаганите произведения.

Конкурентното наддаване за колекцията на Нюхаус донесе 630 825 000 долара при 100% успеваемост на продажбите. Заедно с три предишни аукциона от сбирката на покойния магнат, разпродадени в Christie's през 2018, 2019 и 2023 г., общата стойност на наследството на Нюхаус достигна 1,05 милиарда долара. Това я превръща във втората най-скъпа частна колекция в историята след тази на Пол Алън през 2022 г. Като съсобственик на медийната империя Condé Nast, Нюхаус бе сред най-влиятелните колекционери на своето поколение, а селекцията обедини 16 лични шедьоври на автори като Полък, Бранкузи, Пикасо, Джаспър Джонс и Пит Мондриан.

Абсолютният връх на вечерта бе платното на Джаксън Полък „Номер 7А, 1948“. След близо седем минути оспорвана битка между купувачите, мащабната творба бе продадена за зашеметяващите 181 185 000 долара, което почти утрои предишния рекорд на художника на търг.

Скулптурата „Данаида“ (около 1913 г.) на Константин Бранкузи, моделирана по образ на млада унгарска студентка по изкуство, също предизвика фурор и смени собственика си срещу 107 585 000 долара – нов личен рекорд за автора.

„Портрет на мадам К.“ (1924) на Жоан Миро – смела и еротична визия за женствеността – се продаде за 53 535 000 долара, пренаписвайки пазарната история на каталунския майстор. Изключителни резултати постигнаха и няколко произведения на Пабло Пикасо, продадени съответно за 48,3 млн., 40,8 млн., 22,4 млн. и 14,4 млн. долара.

  • Триумфът на Марк Ротко и попърта

Енергията се пренесе и във Вечерния търг за изкуство от XX век, който реализира общо 490,3 милиона долара. Три великолепни творби на Марк Ротко, Сай Туомбли и Джоузеф Корнел от колекцията на известната меценатка Агнес Гънд бяха продадени заедно за 150,8 милиона долара. Картината „№ 15 (Две зелени и червена ивица)“ на Ротко постави нов рекорд за художника, достигайки цена от 98 385 000 долара. Любопитен факт е, че Гънд купува платното директно от ателието на Ротко през 1967 г.

Сред останалите акценти се открои „Тревожно момиче“ на Рой Лихтенщайн. Творбата, която никога преди не е показвана публично, бе продадена за 46 060 000 долара. Платна на Клод Моне и Едгар Дега също надхвърлиха предварителните очаквания повече от два пъти, носейки съответно 19,6 млн. и 5,4 млн. долара. Картината „Майка и дете“ на Алис Нийл пък скочи трикратно над оценката си до 5 687 000 долара.

  • Минимализъм и сурова абстракция: Джъд и Рихтер

Търгът „Определено пространство: Колекцията на Хенри С. Макнийл-мнадши“ предложи 12 произведения, определяни като едно от най-значимите частни притежания на минималистично изкуство. Лотът донесе общо 25 889 900 долара със 100% разпродадени позиции. Монументалната скулптура „Без заглавие“ (1969) от мед и червен плексиглас на Доналд Джъд бе купена за 12 825 000 долара. Глобалният президент на Christie's Алекс Ротер я описа като „дълбоко медитативна теза за цвета“ и перфектен пример за зрелия стил на автора.

Вечерната разпродажба, посветена на Герхард Рихтер и XXI век, донесе общо 136 808 450 долара – най-добрият резултат в тази категория за последните пет години. Фокусът бе върху осем произведения от личната колекция на галеристката Мариан Гудман, придобити навремето директно от Рихтер.

Фотореалистичният шедьовър на Рихтер „Свещ“ (1982) оглави вечерта с цена от 35 135 000 долара. Това е първата картина от емблематичната серия със свещи на германския артист, която се появява на пазара от 15 години насам. Друго негово произведение от сбирката на Гудман – „Мак“ (1995), бе продадено за 20 070 000 долара след шест минути оспорвано наддаване.

  • Дневни търгове и рекорди при произведенията върху хартия

Дневният търг за следвоенно и съвременно изкуство също отбеляза седемгодишен връх с общ резултат от 102 854 700 долара. Йозеф Алберс постави нов рекорд, след като неговата „Почит към площада: Златен“ надхвърли четири пъти очакванията и достигна 3 552 000 долара. Най-скъпият лот за деня стана „Без заглавие“ на Джоан Мичъл с цена от 5 382 000 долара. Латиноамериканското изкуство също се представи силно – скулптурата „Кон“ на Фернандо Ботеро бе продадена за 1 778 000 долара.

Аукционът за импресионистични и модерни произведения върху хартия постигна исторически връх от 21 212 100 долара. Водещ лот бе пастелът „Мъж и женщина“ на Пабло Пикасо от колекцията на Джоана Карсън (бивша съпруга на легендарния тв водещ Джони Карсън), продаден за 2 515 000 долара. В същия ден „Предварителен етюд за Proun 2 D“ на руския авангардист Ел Лисицки изуми залата, като се продаде за над 20 пъти над високата си оценка, достигайки 673 100 долара и подобрявайки рекорд, непроменян от 1990 г.

Седмицата завърши с Дневния търг за импресионизъм, където „Художникът и неговият модел в пейзаж“ на Пикасо донесе 3 369 000 долара, а платно на Рьоноар бе купено за 2 393 000 долара. Сюрреалистичната картина на Бриджит Тиченор „Без заглавие“ скочи десет пъти над предварителните разчети и отбеляза нов рекорд за художничката с цена от 838 200 долара.

Финалът на маратона бе поставен от два специализирани онлайн търга – за керамика на Пикасо и втората част от колекцията на Мариан Гудман, които се разпродадоха на 100% и затвърдиха историческия успех на пролетния сезон в Ню Йорк.

Източник: www.christies.com    
