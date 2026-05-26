Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Бившата звезда на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм официално се превърна в първия британски спортист-милиардер в престижния списък на „Сънди Таймс“ (Sunday Times) за най-богатите хора във Великобритания за 2026 г., съобщава BBC.

Колективното състояние на 51-годишния Дейвид и съпругата му Виктория Бекъм е достигнало внушителните 1,185 милиарда британски лири. Това постижение отрежда на Бекъм второ място сред личностите, свързани със спорта в страната, като пред него остава единствено бившият дългогодишен изпълнителен директор на Формула 1 Бърни Екълстоун.

Основен двигател зад финансовия триумф на Бекъм след края на активната му състезателна кариера е футболният му проект в САЩ. Той е съсобственик на американския „Интер Маями“, който в момента е най-скъпият клуб в Мейджър Лиг Сокър (MLS), оценяван на около 1,45 милиарда долара. Огромният скок в стойността на франчайза дойде след историческото привличане на футболната суперзвезда Лионел Меси. Освен с бизнес успехите си, Бекъм, който през ноември миналата година бе удостоен с рицарско звание, продължава активно да действа и като посланик на добра воля на УНИЦЕФ.

Класацията на „Сънди Таймс“ за 2026 г. подрежда и други водещи британски спортни имена в челната десетка на богаташите: