Любопитно

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер в списъка на „Сънди Таймс“ за 2026 г. Заедно с Виктория притежават 1,185 млрд. лири. Скокът се дължи на клуба му „Интер Маями“ и Лионел Меси. Втори в спорта е само зад Бърни Екълстоун

Александър Костадинов Александър Костадинов

26 май 2026, 10:52
Везенков и

Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина
Връчиха театралните награди

Връчиха театралните награди "Аскеер"
Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026
9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал
Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда
„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата

„Критична мисия“: 8-годишно дете забеляза правописна грешка в сайта на НАСА; отговорът на агенцията спечели сърцата в мрежата
48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Бившата звезда на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм официално се превърна в първия британски спортист-милиардер в престижния списък на „Сънди Таймс“ (Sunday Times) за най-богатите хора във Великобритания за 2026 г., съобщава BBC.

Колективното състояние на 51-годишния Дейвид и съпругата му Виктория Бекъм е достигнало внушителните 1,185 милиарда британски лири. Това постижение отрежда на Бекъм второ място сред личностите, свързани със спорта в страната, като пред него остава единствено бившият дългогодишен изпълнителен директор на Формула 1 Бърни Екълстоун.

Основен двигател зад финансовия триумф на Бекъм след края на активната му състезателна кариера е футболният му проект в САЩ. Той е съсобственик на американския „Интер Маями“, който в момента е най-скъпият клуб в Мейджър Лиг Сокър (MLS), оценяван на около 1,45 милиарда долара. Огромният скок в стойността на франчайза дойде след историческото привличане на футболната суперзвезда Лионел Меси. Освен с бизнес успехите си, Бекъм, който през ноември миналата година бе удостоен с рицарско звание, продължава активно да действа и като посланик на добра воля на УНИЦЕФ.

Класацията на „Сънди Таймс“ за 2026 г. подрежда и други водещи британски спортни имена в челната десетка на богаташите:

  • Люис Хамилтън: Седемкратният световен шампион във Формула 1 заема пето място с лично състояние, оценено на 435 милиона паунда.

  • Рори Макилрой: Северноирландската голф звезда се нарежда на седма позиция с 325 милиона паунда, след като за втора поредна година триумфира на престижния турнир „Мастърс“.

  • Хари Кейн и Анди Мъри: Капитанът на Англия и нападател на „Байерн Мюнхен“ Хари Кейн дели десетото място с двукратния шампион от „Уимбълдън“ сър Анди Мъри – двамата разполагат с по 110 милиона паунда.

Автор: Александър Костадинов
Дейвид Бекъм Виктория Бекъм Сънди Таймс милиардер Интер Маями Лионел Меси спортен бизнес Люис Хамилтън Рори Макилрой Хари Кейн
Последвайте ни
Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Момчето от фаталния купон в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Лекари казали на Пенелопе Крус, че има аневризма и ѝ остават броени минути живот

Лекари казали на Пенелопе Крус, че има аневризма и ѝ остават броени минути живот

Спасиха жена, влязла за нощно къпане в язовир в плевенския парк

Спасиха жена, влязла за нощно къпане в язовир в плевенския парк "Кайлъка"

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Дейвид Бекъм стана първият британски спортист-милиардер

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

Неплатени данъци: Последствия, давност и как да се защитите

pariteni.bg
Шестколесното Ferrari Testarossa за $1,5 млн. се задвижва от V8 на Z06

Шестколесното Ferrari Testarossa за $1,5 млн. се задвижва от V8 на Z06

carmarket.bg
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Ексклузивно

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

Преди 19 часа
<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Ексклузивно

Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Преди 16 часа
Горещата вълна във Франция взе жертви
Ексклузивно

Горещата вълна във Франция взе жертви

Преди 15 часа
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Ексклузивно

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа край Видин с двама ранени, водач напусна местопроизшествието

Катастрофа край Видин с двама ранени, водач напусна местопроизшествието

България Преди 13 минути

Инцидентът е станал на пътя между Димово и село Арчар

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Нелеп смъртоносен инцидент в САЩ: Вятър издуха чадър в ресторант и уби жена на място

Свят Преди 17 минути

Трагедията се е разиграла пред очите на съпруга ѝ, докато двамата са вечеряли на тераса край езеро в Южна Каролина

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

България Преди 30 минути

Вицепрезидентът изпрати поздравителен адрес до легендарната треньорка, в който отличава приноса ѝ към художествената гимнастика и будната ѝ гражданска съвест

„Махай се, ще те наръгам!“: Мъж размаха нож срещу полицай, подгони двама продавачи

„Махай се, ще те наръгам!“: Мъж размаха нож срещу полицай, подгони двама продавачи

България Преди 31 минути

Въоръженият мъж викал „Ще ви изкормя!“ и гонил служителите, а при ареста заплашил да наръга и униформен инспектор. Съдът го остави за постоянно в ареста

<p>&quot;Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх&quot;</p>

Албанският премиер: Европа вече не е далечен хоризонт, а достижим връх

Свят Преди 43 минути

Рама посочи, че днешна Албания е по-близо от всякога до членство в ЕС

.

Кой ще контролира AI бъдещето — държавите, Big Tech… или най-бързите?

Любопитно Преди 50 минути

AI не чака. Кой ще изгради икономиките на следващите 5 години?

Christie's разпродаде шедьоври за $1,45 милиарда, Полък счупи рекорда си

Christie's разпродаде шедьоври за $1,45 милиарда, Полък счупи рекорда си

Любопитно Преди 59 минути

Седмицата на пролетните търгове в Ню Йорк пренаписа историята на пазара на изкуство. Енергичното наддаване за колекциите на емблематични меценати донесе рекордни суми, а шедьоври на Джаксън Полък, Бранкузи и Марк Ротко достигнаха космически цени

<p>Откриха гранати в училище в Сърбия</p>

Откриха гранати в училище в Сърбия, 500 ученици евакуирани

България Преди 1 час

Взривните устройства са намерени в начално училище „Бранко Радичевич“ в град Бор

Джон Леджънд спаси съпругата си след гаф с роклята на Американските музикални награди

Джон Леджънд спаси съпругата си след гаф с роклята на Американските музикални награди

Любопитно Преди 1 час

Докато моделът приема инцидента с усмивка, певецът доказа за пореден път защо е перфектният партньор в живота и на червения килим

Шакира събра Меси, Мбапе и Винисиус в клипа към химна на Мондиал 2026 „Dai Dai“

Шакира събра Меси, Мбапе и Винисиус в клипа към химна на Мондиал 2026 „Dai Dai“

Любопитно Преди 1 час

Колумбийската суперзвезда Шакира представи дългоочакваното видео към официалния химн на Мондиал 2026 „Dai Dai“. В мащабната продукция участват най-големите футболни икони на настоящето, а специален трибют е отдаден на Пеле и Диего Марадона

<p>Инфекционист разкри има ли&nbsp;реален риск от разпространение на Ебола в Европа</p>

Доц. Вълков: Европа е защитена от епидемично разпространение на Ебола

България Преди 2 часа

Инфекционистът доц. Трифон Вълков обясни, че вирусът не може да се разпространява по въздушно-капков път

Фърги и Black Eyed Peas се събраха отново на Американските музикални награди 2026

Фърги и Black Eyed Peas се събраха отново на Американските музикални награди 2026

Любопитно Преди 2 часа

Фърги беше вокалистка на Black Eyed Peas от 2002 до 2018 г., когато напусна групата, за да се фокусира върху соловата си кариера

<p>Петролът тип Брент поскъпна рязко</p>

Петролът тип Брент поскъпна след американски удари в Иран

Пари Преди 2 часа

Пазарите следят внимателно преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта

Лов на извънземни: Обвиниха ЦРУ в таен достъп до ДНК данните на милиони хора

Лов на извънземни: Обвиниха ЦРУ в таен достъп до ДНК данните на милиони хора

Любопитно Преди 2 часа

Според автора целта е да бъдат открити хора, чието ДНК потекло е свързано с извънземна раса, известна като „Нордиците“

Внезапно си отиде младият художник Деян Янев

Внезапно си отиде младият художник Деян Янев

България Преди 2 часа

Деян Янев е член на Съюза на българските художници, секция „Живопис“

<p>Украйна призова съюзниците си &bdquo;да не отстъпват пред руския шантаж&ldquo;</p>

Украйна призова съюзниците си „да не отстъпват пред руския шантаж“ на фона на нова ескалация

Свят Преди 2 часа

Украинският първи дипломат подчерта, че руският президент Владимир Путин трябва да осъзнае последствията от отказа си да участва в сериозни преговори

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Къци Вапцаров представи книга, писана 40 години

Edna.bg

Нешка Робева на 80: Легендата, която създаде шампионки и промени българската гимнастика

Edna.bg

Кулминацията на сезона! Кой ще спечели последния WINBET Гол на кръга 2025/26?

Gong.bg

Ивайло Чочев е "Футболист на Футболистите", Веласкес е най-добър треньор

Gong.bg

Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се

Nova.bg

Откриха издирваното в района на Кюстендил 5-годишно дете

Nova.bg