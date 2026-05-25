Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

Д атската кралица Маргрете Втора беше приета в болница заради падане, при което е получила хематом в тазобедрената област, предаде "Франс прес".

Маргрете Втора, която е на 86 години и която преди две години абдикира в полза на сина си, е била подложена на изследване със скенер.

Новият прием в болница на кралицата последва нейна хоспитализация от средата на май за ангиопластика.

Кралица Маргрете Втора претърпя операция на гърба

В последните години Маргрете Втора, която е много популярна в Дания заради това че модернизира монархията, има редица здравословни проблеми.

През 2023 г. тя се подложи на тежка операция на гърба и това я накара да абдикира.