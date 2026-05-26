40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

И спания, Португалия, Франция и Великобритания се подготвят за екстремно време, като живакът в термометрите ще скочи с над 12 градуса над нормата за май, съобщава Politico.

Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май

Западноевропейските страни се подготвят за екстремни горещини, след като т.нар. „топлинен купол“ донесе рекордни за май температури. Най-сериозни ще бъдат жегите в Испания и Португалия. В части от Португалия термометрите се очаква да доближат близо 40 градуса по Целзий, а в Южна Испания прогнозите сочат до 38°C. Франция, Белгия и Обединеното кралство също очакват температури, които са значително по-високи от средните за месеца.

Във Франция националната метеорологична служба (Météo-France) предупреди за „ранна, необичайна и продължителна гореща вълна“, като температурите ще бъдат с 12 градуса или повече над сезонните норми.

Редица градове в Западна Франция са напът да подобрят рекордите за май с няколко градуса. В Нант прогнозата за понеделник е за 35°C, което би счупило досегашния рекорд от 2017 г. с близо три градуса.

Western European countries are bracing for extreme heat this week as a "heat dome" causes record-high temperatures for May.https://t.co/Po8GMNx5OC — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 25, 2026

Метеорологичната служба на Обединеното кралство също предупреди за „забележителна гореща вълна“ с температури до 33 градуса в понеделник – стойности, които биха били абсолютен рекорд за страната през май. В Белгия пък се очакват максимални температури до 31°C.

Причина за необичайното време е феноменът „топлинен купол“, поясняват от френската метеорологична служба. Топъл въздух, идващ от Северна Африка, е останал заклещен под зона с високо атмосферно налягане над Западна Европа. Ефектът е подобен на капак върху тенджера – топлият въздух е притиснат надолу и буквално изпича засегнатите региони с продължителни и изтощителни горещини.

Europe sizzles under 'heat dome' as France logs hottest May day on record

➡️ https://t.co/MnC4SquEdl pic.twitter.com/F8E4Zlu7jT — FRANCE 24 English (@France24_en) May 26, 2026

От Météo-France отбелязват, че това явление става все по-често срещано в резултат на климатичните промени. „Очакваме да виждаме подобни горещи вълни все по-често. Те ще започват по-рано през годината и ще стават все по-интензивни“, предупреждават от агенцията.

Във Великобритания вече обявиха предупреждения за опасно време и риск за здравето в някои части на Англия. За Лондон е в сила оранжев код, който предупреждава за „значително въздействие“ върху здравните и социалните служби, както и за възможен ръст на смъртността сред възрастните и болните хора. Испания също обяви жълт код за жеги в северните си региони.