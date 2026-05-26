40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

Феноменът „топлинен купол“ заклещи Западна Европа с африканска жега, чупят се десетилетни рекорди за май

26 май 2026, 10:40
Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс

Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май

Овладяха опасността от химическа експлозия в Калифорния

Русия предупреди чужденците да напуснат Киев

Трамвай дерайлира и се вряза в сграда в Белград

Oбвинения за изтезания и сексуално насилие срещу Израел

Бунт и стрелба във венецуелски затвор, затворници подпалиха покрива

САЩ и Иран охладиха надеждите за скорошен пробив в мирните преговори

И спания, Португалия, Франция и Великобритания се подготвят за екстремно време, като живакът в термометрите ще скочи с над 12 градуса над нормата за май, съобщава Politico.

Западноевропейските страни се подготвят за екстремни горещини, след като т.нар. „топлинен купол“ донесе рекордни за май температури. Най-сериозни ще бъдат жегите в Испания и Португалия. В части от Португалия термометрите се очаква да доближат близо 40 градуса по Целзий, а в Южна Испания прогнозите сочат до 38°C. Франция, Белгия и Обединеното кралство също очакват температури, които са значително по-високи от средните за месеца.

Във Франция националната метеорологична служба (Météo-France) предупреди за „ранна, необичайна и продължителна гореща вълна“, като температурите ще бъдат с 12 градуса или повече над сезонните норми.

Редица градове в Западна Франция са напът да подобрят рекордите за май с няколко градуса. В Нант прогнозата за понеделник е за 35°C, което би счупило досегашния рекорд от 2017 г. с близо три градуса.

Метеорологичната служба на Обединеното кралство също предупреди за „забележителна гореща вълна“ с температури до 33 градуса в понеделник – стойности, които биха били абсолютен рекорд за страната през май. В Белгия пък се очакват максимални температури до 31°C.

Причина за необичайното време е феноменът „топлинен купол“, поясняват от френската метеорологична служба. Топъл въздух, идващ от Северна Африка, е останал заклещен под зона с високо атмосферно налягане над Западна Европа. Ефектът е подобен на капак върху тенджера – топлият въздух е притиснат надолу и буквално изпича засегнатите региони с продължителни и изтощителни горещини.

От Météo-France отбелязват, че това явление става все по-често срещано в резултат на климатичните промени. „Очакваме да виждаме подобни горещи вълни все по-често. Те ще започват по-рано през годината и ще стават все по-интензивни“, предупреждават от агенцията.

Във Великобритания вече обявиха предупреждения за опасно време и риск за здравето в някои части на Англия. За Лондон е в сила оранжев код, който предупреждава за „значително въздействие“ върху здравните и социалните служби, както и за възможен ръст на смъртността сред възрастните и болните хора. Испания също обяви жълт код за жеги в северните си региони.

Източник: Politico    
гореща вълна топлинен купол екстремни температури Западна Европа климатични промени времето рекордни горещини прогноза за времето метеорологична служба опасно време
Щастлива развръзка: Откриха живо и здраво изчезналото дете край Кюстендил

Шакира събра Меси, Мбапе и Винисиус в клипа към химна на Мондиал 2026 „Dai Dai“

40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

Учени виждат през стени с 99% точност с Wi-Fi рутери

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Как изглеждат бълхите при котките?

Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград
Обвиниха мъж за убийството на момичето в Благоевград

<p>Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години</p>
Тръмп с искане към арабите: За първи път от 5000 години

Горещата вълна във Франция взе жертви
Горещата вълна във Франция взе жертви

Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница
Датската кралица Маргрете Втора е приета в болница

<p>Инфекционист разкри има ли&nbsp;реален риск от разпространение на Ебола в Европа</p>

България Преди 30 минути

Инфекционистът доц. Трифон Вълков обясни, че вирусът не може да се разпространява по въздушно-капков път

Фърги и Black Eyed Peas се събраха отново на Американските музикални награди 2026

Любопитно Преди 34 минути

Фърги беше вокалистка на Black Eyed Peas от 2002 до 2018 г., когато напусна групата, за да се фокусира върху соловата си кариера

Внезапно си отиде младият художник Деян Янев

България Преди 47 минути

Деян Янев е член на Съюза на българските художници, секция „Живопис“

<p>Украйна призова съюзниците си &bdquo;да не отстъпват пред руския шантаж&ldquo;</p>

Свят Преди 54 минути

Украинският първи дипломат подчерта, че руският президент Владимир Путин трябва да осъзнае последствията от отказа си да участва в сериозни преговори

Ан Хатауей с шокиращо признание: Бях почти сляпа с едното око

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Ан Хатауей разкри, че е прекарала 30-те си години в пълна тайна, борейки се с ранно развила се катаракта. Актрисата сподели за тежката операция, променила живота ѝ, и отговори на слуховете за пластични корекции

.

Любопитно Преди 1 час

Статуетката може да изобразява римския бог Юпитер или набатейското божество Зевс-Душара

„Всичко замина“: Хората в Севлиево описват ужаса след наводненията

България Преди 1 час

От Община Севлиево ще подпомогнат потърпевшите от водното бедствие

Издирват петгодишно дете в Кюстендилско

България Преди 1 час

Момчето е в неизвестност от 18:30 часа в понеделник, когато заедно със семейството си е било в техен черешарник в селото

<p>Земетресение с магнитуд 6,9 удари&nbsp;Чили</p>

Свят Преди 1 час

Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама

Вяра, по-силна от бесилото: Почитаме св. Георги Софийски, Най-нови

Любопитно Преди 2 часа

На 26 май се чества паметта на новомъченик Георги Софийски, Най-нови и на свети апостол Карп

КНДР изстреля неидентифициран снаряд край западното си крайбрежие

Свят Преди 2 часа

Съвместното командване на силите на Южна Корея не предостави повече подробности за случая

Част от висящ мост рухна под краката на туристи в Индонезия

Свят Преди 2 часа

Мостът е бил над джунглата и е водел до водопадите Кунка Вуланг на остров Флорес

Как се променя богатството на домакинствата у нас?

Пари Преди 3 часа

Общото богатство на българите надхвърля 1 трилион лева

<p>Експлозии край Ормузкия проток:&nbsp;Какво се случва в Близкия изток (ОБЗОР)</p>

Свят Преди 3 часа

Ескалацията се случва и само дни преди планирана среща между израелски и ливански представители в Пентагона, посветена на спазването на примирието

<p>Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен</p>

Свят Преди 3 часа

Той заяви, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност

<p>Метален&nbsp;баскетболен кош се срути на игрище в &bdquo;Лагера&ldquo;, пълно с деца</p>

България Преди 3 часа

Съоръжението все още не е прието от районната администрация заради установени забележки по изпълнението

