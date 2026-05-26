Шакира събра Меси, Мбапе и Винисиус в клипа към химна на Мондиал 2026 „Dai Dai“

Колумбийската суперзвезда Шакира представи дългоочакваното видео към официалния химн на Мондиал 2026 „Dai Dai“. В мащабната продукция участват най-големите футболни икони на настоящето, а специален трибют е отдаден на Пеле и Диего Марадона

26 май 2026, 10:48
Ш акира представи официално премиерата на музикалния видеоклип към „Dai Dai“, официалния химн на предстоящото Световно първенство по футбол. Видеото предизвика огромен фурор в мрежата, тъй като в него участват най-големите футболни звезди, които ще блестят на терените по време на Мондиала.

Видеото включва и емоционален жест към легендарни фигури, които вече не са сред нас, като покойния Диего Армандо Марадона, както и към други международни футболни икони като Пеле, Кака и Роналдо-Феномена. Въпреки че самата песен, в която участва и нигерийската звезда Burna Boy, бе пусната преди няколко дни, видеоклипът се очакваше с огромен интерес от феновете, които гадаеха кои познати лица ще се появят в него.

В допълнение към колумбийската певица и Burna Boy, в клипа участва и популярната група от млади танцьори от Уганда „Triplets Ghetto Kids“. Пред камерата застават и част от най-влиятелните играчи на модерния футбол, които ще видим на Световното първенство през 2026 г. – французинът Килиан Мбапе, аржентинецът Лионел Меси, англичанинът Хари Кейн, бразилецът Винисиус Жуниор, колумбиецът Луис Диас, германецът Джамал Мусиала и норвежкият голмайстор Ерлинг Холанд.

Във видеото Шакира пее на емблематични локации, сред които митичният стадион „Маракана“ в Бразилия и екзотични африкански пейзажи, обградени от характерните за региона баобаби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монументът „Ангелът на независимостта“ – крилатата статуя на победата, разположена в сърцето на Мексико Сити, също заема централно място в кадрите. Мексико Сити е един от градовете домакини на това Световно първенство, което само по себе си е историческо. За първи път в историята на футбола форумът ще се проведе в три страни домакини (САЩ, Мексико и Канада) и в него ще премерят сили 48 национални отбора, вместо досегашните 32.

Световното първенство по футбол през 2026 г. стартира в четвъртък, 11 юни 2026 г., с откриващия мач между Мексико и Южна Африка на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити, а големият финал ще се изиграе в неделя, 19 юли 2026 г., в Съединените щати.

Освен че изпълнява официалната песен на Мондиал 2026, колумбийската поп звезда ще има и грандиозно шоу на полувремето на финалния сблъсък. Той ще се проведе на 19 юли на стадион „МетЛайф“ (Ню Йорк/Ню Джърси) в Ийст Ръдърфорд, само на няколко мили от Ню Йорк. Към Шакира на сцената ще се присъединят поп кралицата Мадона и К-поп сензацията BTS, за да гарантират, че церемонията по закриването на Световното първенство ще бъде напълно незабравима.

