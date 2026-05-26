Петролът тип Брент поскъпна след американски удари в Иран

Ф ючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с над 2 на сто е азиатската търговия днес, след като американските въоръжени сили нанесоха удари в Иран, което засили напрежението на пазари на фона на все още изплъзващото се споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, информира Ройтерс.

Сортът Брент, който е референтен за Европа, поскъпна с 1,98 долара или 2,1 на сто до 98,12 долара за барел, след като в предходната сесия котировките се понижиха със 7 на сто.

Цената на американския суров петрол West Texas Intermediate беше на ниво 91,79 долара за барел или спад с 4,81 долара (5 на сто) спрямо затварянето на пазара в петък. Вчера пазарите в САЩ бяха затворени заради отбелязването на Деня в памет на загиналите във войните.

Петролът скочи рязко заради провалените опити за примирие между САЩ и Иран

И двата референтни сорта отбелязаха понижение през нощната сесия на фона на надеждите за сключване на мирно споразумение, но американските удари в южната част на Иран и израелските атаки срещу „Хизбула“ доведоха до поскъпване на Брента и увеличаване на спреда спрямо WTI, посочва Майкъл Маккарти, главен изпълнителен директор на онлайн платформата за търговия "Муму Аустралия" (Moomoo Australia).

Петролът продължава да поскъпва

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви по-рано днес, че преговорите за сключване на споразумение с Иран могат да „отнемат няколко дни“, като по този начин разби надеждите за скорошно приключване на конфликта ден, след като американските сили проведоха „отбранителни удари“ в южната част на Иран.

Техеран на практика е блокирал всички неирански кораби, влизащи и излизащи от Персийския залив през Ормузкия пролив, откакто започна войната, като по този начин спря достъпа на близо една пета до световния пазар на петрол и втечнен природен газ.