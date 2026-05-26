Илияна Йотова поздрави Нешка Робева за 80-годишния ѝ юбилей

Вицепрезидентът изпрати поздравителен адрес до легендарната треньорка, в който отличава приноса ѝ към художествената гимнастика и будната ѝ гражданска съвест

26 май 2026, 12:01
Източник: БТА

Л егендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева чества своя 80-годишен юбилей, а личният ѝ празник се превърна в повод за равносметка на една цяла епоха в родния спорт. По повод кръглата годишнина вицепрезидентът Илияна Йотова изпрати официален поздравителен адрес до емблематичната треньорка. В него тя изрази дълбокото признание на цялата нация към жената, чието име стана синоним на златния триумф на България по световните подиуми.

Йотова изрично подчерта, че поколения наред българи израстват с чувство на национална гордост благодарение на грандиозните успехи, постигнати под ръководството на Робева. В своето послание вицепрезидентът заяви, че това са триумфи, „които записаха със златни букви името на България в световния спорт“. Според държавния глава „красивата магия и професионализмът на школата, която Нешка Робева създаде, не спират да пленяват почитатели по целия свят“, превръщайки се в непреходна визитна картичка на страната ни.

В поздравлението си вицепрезидентът обърна специално внимание на ролята на голямата треньорка извън спортните зали. Тя изрази искрена благодарност за безценните житейски уроци, силния дух и неизчерпаемата енергия, с които Нешка Робева десетилетия наред мотивира децата да се отдадат на спорта. Йотова се обърна към Робева с признанието, че по този начин ги учи на дисциплина и ги възпитава в отговорност и добродетели, изграждайки ги не просто като шампиони, а като достойни личности.

Илияна Йотова посочи, че „будната гражданска съвест на Нешка Робева и непримиримост с неправдите са пример за подражание“ за цялото българско общество. В края на своето послание вицепрезидентът пожела на легендарната треньорка крепко здраве и нестихващо вдъхновение, с което да продължава да пази жива искрата на българския дух.

Източник: Пресцентър на Президентство на Република България    
Нешка Робева художествена гимнастика юбилей Илияна Йотова български спорт
