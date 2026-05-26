Лов на извънземни: Обвиниха ЦРУ в таен достъп до ДНК данните на милиони хора

О бвиниха ЦРУ в таен достъп до ДНК данните на милиони хора в опит да открие извънземен живот на Земята, съобщава Daily Mail.

Джейсън Реза Джорджани, доктор по философия и писател на научна фантастика, наскоро заяви, че е разговарял с пенсиониран сержант от американската армия. Въпросният военен е служил като „екстрасенс шпионин“ (psychic spy) и е знаел за секретна правителствена програма за издирване на лица с извънземно ДНК.

В подкаста American Alchemy Джорджани обяви, че ЦРУ – водещата агенция за външно разузнаване на САЩ – разполага с програма за скрит достъп (backdoor), която позволява претърсването на базите данни на компании за генетични тестове като 23andMe и Ancestry.com.

Според автора целта е да бъдат открити хора, чието ДНК потекло е свързано с извънземна раса, известна като „Нордиците“. За тях се твърди, че изглеждат като изключително високи хора от Скандинавия – с руса коса, сини очи и светла кожа.

Въпреки че администрацията на Тръмп разсекрети няколко партиди от доклади за НЛО и търсенето на извънземен живот, Пентагонът от години поддържа позицията, че няма доказателства за съществуването на извънземни.

Джорджани твърди, че източник на информацията му е ветеранът от армията Лин Бюканън. Бюканън публично е заявявал, че е бил обучен за „далечно виждане“ (remote viewing) – секретна програма на ЦРУ, в която „екстрасенси шпиони“ възприемат информация за отдалечени обекти, събития или хора.

В интервюта за различни подкасти Бюканън също така твърди, че правителството активно търси хора, чието ДНК не се вписва в стандартните модели на човешкото потекло и бива отбелязвано в изследванията като „друго“ или „неизвестно/неидентифицируемо“.

CIA accused of using Ancestry and 23andMe to 'hunt down' alien bloodlines in millions of DNA tests https://t.co/cR0IBRX63k — Daily Mail (@DailyMail) May 25, 2026

Писателят споделя, че Бюканън му е разказал за необичаен инцидент, при който с него се свързала група „Нордици“. Те заявили, че знаят за усилията на ЦРУ да проследява хибриди между хора и извънземни, и поискали помощта му.

„Те живеят в малки градчета в Скалистите планини [Колорадо] и се сливат с тълпата, защото изглеждат просто като високи скандинавци“, казва Джорджани.

Въпреки че Джорджани не разкрива датата и мястото на инцидента, той твърди, че Бюканън е бил доближен от трима „Нордици“ в крайпътно заведение (diner). Те му обяснили, че членове на тази извънземна раса са дошли на Земята, за да избягат от „тираничното“ правителство на собствения им свят.

Авторът добавя, че „Нордиците“ уж са се смесвали с хора чрез бракове и са създавали хибридно потомство в продължение на поколения. Единствената им цел на Земята сега била да живеят в свободно общество и да защитят децата и внуците си.

„И така, той ми каза: „Виж, знаем, че Кит Грийн от ЦРУ има програма за достъп до базите данни на 23andMe и Ancestry.com чрез задна вратичка. Те проверяват всеки, който се регистрира за тези услуги, за специфично генетично отклонение от нормалната популация на Homo sapiens, което ЦРУ смята за генетичен маркер на тези Нордици“, твърди Джорджани в епизода от ноември.

Кристофър „Кит“ Грийн е бил учен в ЦРУ в продължение на 20 години и публично е признавал, че е работил по програмата за далечно виждане, преди официално да напусне агенцията през 1985 г. Авторът обаче не изяснява как точно Грийн е замесен в предполагаемия достъп на ЦРУ до тези ДНК бази данни, тъй като той е напуснал разузнавателната общност десетилетия преди двете компании изобщо да бъдат основане.

Медията Daily Mail се свърза с Грийн, 23andMe и Ancestry за коментар относно твърденията за ДНК наблюдение.

В отделно интервю през 2023 г. Бюканън изглежда потвърди част от думите на Джорджани, добавяйки, че никога не би си направил ДНК тест в 23andMe заради информацията, с която разполага.

Пред подкаста Through A Glass Darkly Бюканън заявява: „Има един сектор в кръговата диаграма – нали знаете, германски, африкански и т.н. Има един сектор, наречен „друг“, което означава неизвестен и неидентифицируемо потекло. От това, което разбрах, има хора в правителството, които проучват точно този сектор.“

От Ancestry.com твърдят, че притежават „най-голямата потребителска ДНК мрежа в света“ с над 30 милиона души в базата си данни. Междувременно 23andMe подаде молба за защита от фалит (Глава 11) през март миналата година поради финансови затруднения, мащабен пробив в сигурността на данните през 2023 г. и спадащо търсене. Компанията беше придобита от Изследователския институт TTAM (неправителствена корпорация с общественополезна дейност) през миналия юли. Съобщава се, че над 15 милиона души са използвали услугите на компанията.

Според Джорджани, предполагаемите потомци на „Нордиците“, които са отчасти хора, дори не подозират, че притежават извънземно ДНК.

„Те казаха: „Виж, нашите деца и особено внуците ни нямат представа откъде са. Разказваме им истории как бабите и дядовците им са от Швеция например, и те не знаят нищо“, цитира Джорджани думите на Бюканън. „Просто искаме те да живеят в мир и свобода тук, в Америка. Но ЦРУ иска да ги издири.“

Твърденията, че правителството на САЩ е наясно с хибридите между извънземни и хора, живеещи на Земята, получиха изненадваща подкрепа от разобличители на тема НЛО и дори от членове на Конгреса.

Конгресменът от Мисури Ерик Бърлисън заяви, че на президента Тръмп е било съобщено за съществуването на поне четири извънземни вида, за които хората тайно знаят. Нещо повече – Бърлисън и пенсионираният майор от ВВС на САЩ Дейвид Груш потвърдиха, че Тръмп е бил „напълно информиран“ за това, че „Нордиците“ създават хибриди с хора.

По време на интервю в платформата X на 27 юни миналата година Бърлисън добави, че Груш е бил разузнавачът, който е брифирал президента за „кръстоски, живеещи в нашия свят“, но отбеляза, че Груш не е имал отговор на въпроса как хората биха могли да разпознаят дали някой е извънземен хибрид.

Бившият конгресмен от Флорида Мат Гетц също наскоро уличи САЩ в това, че тайно провеждат „програми за принудително развъждане“ с цел създаване на хибриди между хора и извънземни. Спорният консервативен политик допълни, че представител на американската армия му е описал подробно тази програма, твърдейки, че в страната има между 6 и 12 тайни съоръжения, ангажирани с отвличане на хора за чифтосване с извънземни същества.