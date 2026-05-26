Учени виждат през стени с 99% точност с Wi-Fi рутери

Е ксперти по киберсигурност в Технологичния институт Карлсруе (KIT) в Германия публикуваха статия, демонстрираща, че обикновените Wi-Fi рутери могат да бъдат използвани като невидима инфраструктура за наблюдение. Използвайки стандартен безжичен хардуер и машинно обучение, разработената от тях система, наречена „BFId“, може да идентифицира конкретни лица през стените с точност от 99,5%, съобщава Tom's Hardware.

Тази технология за проследяване не изисква специализиран хардуер, не е необходим достъп до целевата мрежа и функционира перфектно, дори ако проследяваното лице е без устройство. Технологията работи, като анализира как Wi-Fi сигналите взаимодействат с човешкото тяло.

Всеки път, когато безжичните сигнали преминават през стая, те се отразяват от стени, мебели и хора. Изследователите откриват, че всеки човек фино променя тези радиовълни по уникален начин въз основа на формата на тялото, движението, позата и дори моделите на дишане. Чрез изучаване на малки смущения в сигнала, известни като информация за състоянието на канала, системите с изкуствен интелект могат да създават биометричен подпис за отделни лица.

На практика това означава, че чрез Wi-Fi може потенциално да се разпознае кой се намира в стая без камери, микрофони или носими устройства. Според изследователите системата е постигнала точност на идентификация близо до 99,5% дори с обикновен Wi-Fi рутер. За разлика от системите за разпознаване на лица, технологията не изисква пряка видимост или осветление. Тя може да работи в тъмнина, дим и дори определени препятствия, защото разчита на радиовълни, а не на оптично изображение.

Учените твърдят, че технологията би могла да подобри интелигентните домове, мониторинга на здравеопазването и системите за сигурност. Бъдещите системи биха могли автоматично да разпознават членове на семейството, да откриват натрапници или да наблюдават възрастни хора за падания и медицински спешни случаи, без да е необходимо разполагане на камери в цялата къща.

Болниците биха могли потенциално да проследяват движението на пациентите неинвазивно, докато офисите биха могли да автоматизират контрола на достъпа и настройките на околната среда въз основа на това кой влиза в стаята. Но експертите по поверителност виждат сериозни рискове.

За разлика от камерите, Wi-Fi сензорите са до голяма степен невидими за потребителите. Повечето хора нямат представа, че техните безжични сигнали могат потенциално да бъдат използвани за идентифицирането или проследяването им. Тъй като технологията работи пасивно във фонов режим, теоретично тя би могла да се превърне в мощен инструмент за наблюдение, ако бъде внедрена без ясно съгласие или регулиране.

Професор Торстен Щруфе, експерт по киберсигурност от института KASTEL към KIT, предупреждава, че тази технология превръща всеки безжичен рутер в тих наблюдател. Ако дадено лице редовно минава покрай обществено пространство, магазин или местно кафене, работещо с Wi-Fi мрежа, нападател или организация може да регистрира некриптирания му BFI подпис, да научи физическия му профил за секунди и да го проследи или разпознае по-късно без негово знание или съгласие.

Справянето с тази уязвимост е изключително трудно. Учените тестват няколко защити, включително изкуствено намаляване на честотата на отчетите за формиране на лъча, но установява, че това има незначителен ефект върху прецизността на проследяване на изкуствения интелект.

Фундаменталното разрешаване на проблема би изисквало пълно криптиране на BFI предаванията. Това обаче би изисквало мащабно преразглеждане на глобалните Wi-Fi стандарти, заплашвайки да наруши обратната съвместимост за милиарди по-стари устройства по целия свят.

Тъй като технологичната индустрия напредва с изменения като IEEE 802.11bf, който официално стандартизира „Wi-Fi сензорите“ за мониторинг на околната среда, изследователите спешно призовават за надеждни гаранции за поверителност, преди тази невидима мрежа за проследяване да се превърне трайно в ежедневието. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 и бъдещите безжични стандарти генерират огромни количества данни за околната среда. В комбинация с изкуствен интелект, тези сигнали могат да разкрият модели на движение, заетост, жестове и дори лична идентичност. Всъщност обикновените рутери постепенно се превръщат в сензори за околната среда, способни да „виждат“ през радиовълни.