Тръмп отправи историческо искане към арабските страни и Иран

"Преговорите с Ислямска република Иран вървят добре! Или ще бъде "чудесна сделка за всички" или никаква сделка - обратно към битките и стрелбата, но по-голяма и по-силна от всякога, и никой не иска това!", обяви в социалната си мрежа Трут сошъл президентът на САЩ Доналд Тръмп.

"По време на разговорите ми в събота с президента Мохамед бин Салман Ал Сауд от Саудитска Арабия, Мохамед бин Зайед Ал Нахаян от Обединените арабски емирства, емир Тамим бин Хамад бин Халифа Ал Тани, премиера Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим бин Джабер Ал Тани и министър Али ал-Тавади от Катар, фелдмаршал Сайед Асим Мунир Ахмед Шах от Пакистан, президента Реджеп Тайип Ердоган от Турция, президента Абдел Фатах Ел-Сиси от Египет, крал Абдула II от Йордания и крал Хамад бин Иса Ал Халифа от Бахрейн, заявих, че след цялата работа, извършена от Съединените щати, за да се опитат да сглобят този много сложен пъзел, трябва да е задължително всички тези страни, едновременно, да подпишат Авраамовите споразумения", подчерта Тръмп.

"Обсъжданите страни са Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (вече член!), Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн (вече член!). Възможно е една или две да имат причина да не го направят и това ще бъде прието, но повечето трябва да са готови, желаещи и способни да направят това споразумение с Иран далеч по-историческо събитие, отколкото би било в противен случай. Авраамовите споразумения се оказаха за участващите страни (Обединените арабски емирства, Бахрейн, Мароко, Судан и Казахстан) финансов, икономически и социален двигател, дори в това време време на конфликт и война, като настоящите членове дори не поискаха напускане, нито направиха пауза. Причината за това е, че Авраамовите споразумения бяха чудесни за тях и ще бъдат още по-добри за всички, като донесат истинска сила, могъщество и мир в Близкия изток за първи път от 5000 години", обяви Тръмп.

"Това ще бъде документ, уважаван както никой друг, подписан някога по света. Неговото ниво на важност и престиж ще бъде несравнимо! Трябва да започне с незабавното подписване от Саудитска Арабия и Катар, а всички останали трябва да последват примера им. Ако не го направят, не бива да бъдат част от тази сделка, тъй като ще покажат лоши намерения. Разговарях с много от споменатите по-горе велики лидери, за тях би било чест, веднага щом нашият документ бъде подписан, Ислямска република Иран да бъде част от Авраамовите споразумения. Еха, това би било нещо специално! Това ще бъде най-важната сделка, която някоя от тези велики, но винаги в конфликт страни, някога ще подпише. Нищо в миналото или в бъдещето няма да я надмине. Затова задължително моля всички страни незабавно да подпишат Авраамовите споразумения и ако Иран подпише споразумението си с мен, като президентът на Съединените американски щати, би било чест и те да бъдат част от тази несравнима световна коалиция", продължи Тръмп.

"Близкият изток ще бъде обединен, могъщ и икономически силен, както може би никоя друга област, никъде по света!", допълни Тръмп.

Припомняме, че Авраамовите споразумения представляват серия дипломатически договори за нормализиране на отношенията между Израел и няколко арабски държави, подписани през 2020 г. с посредничеството на Съединени американски щати по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Името идва от Авраам, който е почитан като общ прародител в юдаизма, християнството и исляма, и символизира идеята за сближаване между народите в региона.

Първите страни, които се включват в инициативата, са Обединени арабски емирства и Бахрейн, а по-късно към процеса се присъединяват и Судан и Мароко. Чрез тези споразумения държавите установяват официални дипломатически отношения с Израел, откриват посолства, започват икономическо и технологично сътрудничество и развиват туризъм, търговия и координация в сферата на сигурността.

До този момент повечето арабски държави отказваха официално признаване на Израел заради дългогодишния израелско-палестински конфликт и историческите арабско - израелски войни. Авраамовите споразумения променят тази политика, като поставят акцент върху прагматичното сътрудничество и общите стратегически интереси, включително противопоставянето на влиянието на Иран в региона.

Поддръжниците на споразуменията ги определят като важна стъпка към по-голяма стабилност и икономическо развитие в Близкия изток. Критиците обаче смятат, че процесът е заобиколил въпроса за Палестина и е отслабил традиционната обща арабска позиция спрямо Израел. Въпреки споровете около тях, Авраамовите споразумения се приемат като едно от най-значимите дипломатически събития в региона след мирните договори на Израел с Египет и Йордания.