70-годишна шофьорка блъсна 4-годишно дете в Чепеларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Смолян. Инцидентът е станал на 24 май около 16:20 ч. на ул. „Васил Гаджуров“, когато жената от Пловдив, управлявайки лек автомобил, при потегляне не се е убедила, че пред колата пресича дете, и го е ударила.

Пострадалото 4-годишно дете е прегледано в МБАЛ – Смолян и е освободено за домашно лечение с охлузна рана на главата, без опасност за живота.

През изминалите почивни дни на територията на област Смолян са станали общо шест пътнотранспортни произшествия, като при две от тях има пострадали.

На 23 май около 13:30 ч. в местността „Голямата поляна“ край село Жребево, община Смолян, при движение на АТВ „Кавазаки KFX 700A“, управлявано от 50-годишен мъж от София, е паднала 48-годишна жена, пътуваща в превозното средство. Тя е транспортирана за лечение във ВМА – София с фрактура на дясната раменна става, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.