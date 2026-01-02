Свят

„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

Днес беше обявено името на първата жертва – 17-годишен италиански голф талант

2 януари 2026, 13:21
Източник: БТА/AP

Младеж, попаднал в капан в горящ ски бар в Швейцария, по чудо е оцелял, след като седнал с разпятие в ръка, докато пламъците се разпространявали около него по време на смъртоносния пожар.

Пожарът е избухнал около 1:30 ч. местно време (00:30 ч. по Гринуич) в сутерена на „Льо Констеласион“ – популярно заведение, разположено в центъра на алпийския курорт Кран Монтана.

Очевидката Летисия Плас разказва, че младежът не е успял да избяга, тъй като огънят бързо се е разраснал, а изходите са станали недостъпни. Без никакъв път за спасение той седнал вътре в сградата и стиснал разпятието, докато пожарът бушувал наблизо. Пламъците били навсякъде около него, но не достигнали мястото, където седял.

„Той не можеше да излезе и просто седна, държейки кръста в ръката си“, разказва Плас. „Той оцеля, за щастие. Успя да се измъкне, като счупи прозорец. И огънят просто го заобиколи. Пламъците изобщо не го докоснаха. Искам само да благодаря на Господ, че ме спаси, и да го помоля да спаси приятелите ми, които са в неизвестност, защото е ужасно – липсват ми“, добавя тя.

Пожарът в Кран Монтана: Кадри от мястото на трагедията
16 снимки
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година

„Не искам да губя още хора, защото вече съм загубила близки и все още ги търсим. Не искам повече загуби. Бях толкова уплашена – за себе си, за приятелите си, за всички вътре. Имам приятели в болницата, имам приятели навсякъде“, споделя Летисия, цитирана от Daily Mail.

Други обаче не са имали този късмет – смята се, че най-малко 47 души са загинали при пожара, а още 115 са ранени. Огънят, който за минути обхванал затвореното подземно помещение, е оставил десетки мъртви, докато паникьосани посетители се опитвали да достигнат единствения изход.

Разследващите сега изясняват как пожарът се е разпространил толкова бързо и защо толкова много хора не са успели да избягат. Разследващите служители се фокусират върху това дали сутеренът – за който се съобщава, че е имал само едно сравнително тясно стълбище – е бил „катастрофа, която е чакала да се случи“.

Смята се, че много от загиналите са били повалени при блъсканицата към единствения изход, докато огънят бързо обхващал затвореното пространство, пълно с празнуващи Нова година. Разследването ще провери и дали дървеното обзавеждане, дървената ламперия по стените и съобщаваната пянообразна изолация на тавана са допринесли за бързото разпространение на пожара.

Очевидци разказват, че пожарът вероятно е бил предизвикан от сервитьорка, държаща бенгалски огън в бутилка, при което материал на тавана се е възпламенил и пламъците са се разпространили светкавично. Властите заявиха, че е настъпил т.нар. „флашовър“ – явление, при което настъпват една или повече експлозии и всички горими повърхности в помещението могат да се възпламенят едновременно.

Оцелели описват ужасяващи сцени – хора с тежки изгаряния и задушени от дима. Свидетел на име Джани разказва пред швейцарското издание „20 Minuten“, че жертвите са били с тежки изгаряния – лицата им били „напълно обезобразени“, а косите – изгорели. Много от тях били почернели от пламъците, а дрехите им – стопени върху кожата.

Снимки от вътрешността на заведението показват пянообразна шумоизолация, закрепена към тавана, както и обилно дървено оформление на бара и стълбищата.

Нощният клуб по-рано е имал оценка за безопасност от едва 6,5 от 10 в публична платформа за отзиви – детайл, който сега привлича вниманието на разследващите. Собственици на бара са френска двойка на 49 и 40 години, които живеят в района от близо десетилетие, съобщава BFMTV, позовавайки се на източник, близък до разследването.

Жената е била вътре в заведението по време на пожара и е получила изгаряния по ръката, докато партньорът ѝ е бил в друго тяхно заведение. И двамата са описани като останали „напълно в шок“.

Днес беше обявено името на първата жертва – 17-годишен италиански голф талант.

Смъртта на Емануеле Галепини беше потвърдена в публикация в Instagram от Италианската федерация по голф, която го описа като „млад спортист, въплъщаващ страст и истински ценности“.

Галепини е бил в бара „Льо Констеласион“, когато е избухнал смъртоносният пожар. Тийнейджърът от Генуа е сред изчезналите италианци, посочени в списък на италианското външно министерство.

Източник: Daily Mail    
пожар в ски бар Швейцария Кран Монтана Льо Констеласион оцелял младеж смъртоносен пожар разследване на пожар безопасност на заведение бенгалски огън жертви на пожара
