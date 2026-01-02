„Той седна с разпятието и огънят просто го заобиколи" - разказва оцеляла в Кран Монтана

Младеж, попаднал в капан в горящ ски бар в Швейцария, по чудо е оцелял, след като седнал с разпятие в ръка, докато пламъците се разпространявали около него по време на смъртоносния пожар.

Пожарът е избухнал около 1:30 ч. местно време (00:30 ч. по Гринуич) в сутерена на „Льо Констеласион“ – популярно заведение, разположено в центъра на алпийския курорт Кран Монтана.

Очевидката Летисия Плас разказва, че младежът не е успял да избяга, тъй като огънят бързо се е разраснал, а изходите са станали недостъпни. Без никакъв път за спасение той седнал вътре в сградата и стиснал разпятието, докато пожарът бушувал наблизо. Пламъците били навсякъде около него, но не достигнали мястото, където седял.

„Той не можеше да излезе и просто седна, държейки кръста в ръката си“, разказва Плас. „Той оцеля, за щастие. Успя да се измъкне, като счупи прозорец. И огънят просто го заобиколи. Пламъците изобщо не го докоснаха. Искам само да благодаря на Господ, че ме спаси, и да го помоля да спаси приятелите ми, които са в неизвестност, защото е ужасно – липсват ми“, добавя тя.

„Не искам да губя още хора, защото вече съм загубила близки и все още ги търсим. Не искам повече загуби. Бях толкова уплашена – за себе си, за приятелите си, за всички вътре. Имам приятели в болницата, имам приятели навсякъде“, споделя Летисия, цитирана от Daily Mail.

Други обаче не са имали този късмет – смята се, че най-малко 47 души са загинали при пожара, а още 115 са ранени. Огънят, който за минути обхванал затвореното подземно помещение, е оставил десетки мъртви, докато паникьосани посетители се опитвали да достигнат единствения изход.

Разследващите сега изясняват как пожарът се е разпространил толкова бързо и защо толкова много хора не са успели да избягат. Разследващите служители се фокусират върху това дали сутеренът – за който се съобщава, че е имал само едно сравнително тясно стълбище – е бил „катастрофа, която е чакала да се случи“.

Смята се, че много от загиналите са били повалени при блъсканицата към единствения изход, докато огънят бързо обхващал затвореното пространство, пълно с празнуващи Нова година. Разследването ще провери и дали дървеното обзавеждане, дървената ламперия по стените и съобщаваната пянообразна изолация на тавана са допринесли за бързото разпространение на пожара.

Очевидци разказват, че пожарът вероятно е бил предизвикан от сервитьорка, държаща бенгалски огън в бутилка, при което материал на тавана се е възпламенил и пламъците са се разпространили светкавично. Властите заявиха, че е настъпил т.нар. „флашовър“ – явление, при което настъпват една или повече експлозии и всички горими повърхности в помещението могат да се възпламенят едновременно.

Оцелели описват ужасяващи сцени – хора с тежки изгаряния и задушени от дима. Свидетел на име Джани разказва пред швейцарското издание „20 Minuten“, че жертвите са били с тежки изгаряния – лицата им били „напълно обезобразени“, а косите – изгорели. Много от тях били почернели от пламъците, а дрехите им – стопени върху кожата.

Снимки от вътрешността на заведението показват пянообразна шумоизолация, закрепена към тавана, както и обилно дървено оформление на бара и стълбищата.

Нощният клуб по-рано е имал оценка за безопасност от едва 6,5 от 10 в публична платформа за отзиви – детайл, който сега привлича вниманието на разследващите. Собственици на бара са френска двойка на 49 и 40 години, които живеят в района от близо десетилетие, съобщава BFMTV, позовавайки се на източник, близък до разследването.

Жената е била вътре в заведението по време на пожара и е получила изгаряния по ръката, докато партньорът ѝ е бил в друго тяхно заведение. И двамата са описани като останали „напълно в шок“.

Днес беше обявено името на първата жертва – 17-годишен италиански голф талант.

Смъртта на Емануеле Галепини беше потвърдена в публикация в Instagram от Италианската федерация по голф, която го описа като „млад спортист, въплъщаващ страст и истински ценности“.

Галепини е бил в бара „Льо Констеласион“, когато е избухнал смъртоносният пожар. Тийнейджърът от Генуа е сред изчезналите италианци, посочени в списък на италианското външно министерство.