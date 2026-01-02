П оявиха се нови подробности около мистериозната смърт на дъщерята на Томи Лий Джоунс.

Трагедия в Холивуд: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е открита мъртва в хотел

Според доклад първоначално се е смятало, че Виктория Джоунс е припаднала в нетрезво състояние, когато е била открита в безсъзнание в хотел Fairmont в Сан Франциско от друг гост в новогодишната нощ.

По информация на „Дейли Мейл“, гостът незабавно е уведомил персонала на хотела, след като е открил 34-годишната жена на партера на 14-ия етаж. Въпреки че служителите на хотела веднага са започнали кардиопулмонална реанимация и са повикали линейка, пристигналите парамедици са констатирали смъртта ѝ на място.

Полицията е пристигнала в хотела в Сан Франциско около 3:14 ч. местно време след подаден сигнал за спешен медицински случай, съобщават от Полицейското управление на Сан Франциско.

Според изданието не са открити следи от насилствена смърт, а на мястото не са намерени принадлежности за употреба на наркотици. Няма и индикации, че смъртта ѝ е резултат от самоубийство.

Все още не е ясно дали Виктория е била гост на хотела, както и как се е озовала на 14-ия етаж. Причината за смъртта ѝ към момента остава неизвестна.

В четвъртък говорител на пожарната служба заяви, че парамедиците първоначално са реагирали на сигнал за спешен медицински случай на адреса на хотела в 2:52 ч. местно време.

79-годишният Томи Лий Джоунс има дъщеря Виктория от втората си съпруга Кимбърли Клъули.

В по-ранните си години Виктория тръгва по стъпките на баща си, като се снима заедно с него във филма „Мъже в черно 2“. Тя участва и в епизод на популярния тийнейджърски сериал „One Tree Hill“, както и във филма „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, режисиран от баща ѝ.

През 2006 г. Томи Лий Джоунс споделя пред „Ню Йоркър“, че Виктория е „добра актриса, има си карта в Гилдията на актьорите, говори безупречен испански... Когато беше бебе, казах на Летисия, нейната бавачка, да ѝ говори на испански“.

Впоследствие Виктория се оттегля от актьорството, но през годините понякога е придружавала баща си на събития и премиери на червения килим.