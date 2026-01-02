САЩ призова американците: Незабавно напуснете тази страна

Държавният департамент на САЩ поднови препоръката си „да не се пътува“ до Русия, съобщава днес Fox News.

Съществуващото предупреждение за пътуване беше преиздадено тази седмица без промени, като Държавният департамент посочва множество сериозни рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и „произволно прилагане на местните закони“.

Предупреждението идва на фона на продължаващата вече близо четири години война между Русия и Украйна, която продължава да се изостря.

Властите имат ограничени възможности да оказват помощ на американци, след като посолството в Москва е намалило персонала си, а консулствата на САЩ в Русия са преустановили дейността си, се посочва в предупреждението.

„Гражданите на САЩ в Русия трябва незабавно да напуснат страната“, се казва в него. „Руските власти често разпитват и заплашват американски граждани без причина“.

В предупреждението се отбелязва, че има прецеденти, при които руските служби за сигурност са арестували американци по фалшиви обвинения. „На американците е отказвано справедливо отношение и са били осъждани без достоверни доказателства“.

Пътуващите са посъветвани също да обмислят дали да носят електронни устройства в страната. Трябва да се приема, че всички електронни комуникации и устройства се наблюдават.

Поради санкциите американските дебитни и кредитни карти вече не работят в Русия, а „изпращането на електронни парични преводи от САЩ към Русия е почти невъзможно“, се казва още в текста.

В предупреждението се посочва, че туристите, които все пак решат да пътуват до Русия, трябва „да бъдат подготвени за възможността от задържане за неопределен период от време“. „Излезте от всички профили в социалните мрежи и не ги използвайте, докато сте в Русия“, се препоръчва още. „Подгответе завещание и посочете подходящи бенефициенти по застраховки или упълномощено лице“.

Президентът Владимир Путин наскоро заяви, че Украйна е извършила мащабна атака с дронове рано в понеделник срещу президентска резиденция в Новгородска област, включваща 91 дрона с голям обсег, които са били прихванати от руската противовъздушна отбрана.

Руското министерство на отбраната разпространи кадри, на които се вижда маскиран войник до останки от дрон, като заяви, че отломките са били открити след атаката. Министерството твърди, че дронът е носел бойна глава с висока експлозивност, „пълна с голям брой поразяващи елементи“, предназначена да удари цивилни цели.

Граничните райони на Русия с Украйна са под военно положение от октомври 2022 г., се посочва в предупреждението. При военно положение властите могат да въвеждат полицейски час, да конфискуват имущество, да ограничават придвижването, да задържат чужденци, да извършват принудително преселване на жители и да ограничават публични събирания.

„Руските власти са разпитвали, задържали и арестували хора за „действия против интересите на Русия“, се казва още в предупреждението.

Правителството на САЩ е издало и други предупреждения за пътуване през последните седмици. Например, на фона на нарастващо напрежение между Тайланд и Камбоджа, американците бяха предупредени за пътувания в граничния район между двете страни. Посолството на САЩ в Тайланд издаде предупреждение за сигурността към американските туристи на 16 декември, като предупреди за „ескалация на въоръжен конфликт“ в популярната азиатска дестинация.

„Гражданите на САЩ трябва да избягват всякакви пътувания в радиус от 50 километра (около 31 мили) от границата между Тайланд и Камбоджа, поради активни бойни действия и непредсказуемата ситуация със сигурността“, се казва в предупреждението.