Почина бебето, простреляно на Нова година в РС Македония

Д вегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина тази сутрин, съобщи "Макфакс".

Простреляха бебе в главата в РС Македония на Нова година

Главната прокуратура в Скопие обяви, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.

Според наличната до момента информация детето е присъствало на новогодишно тържество и фойерверки с майка си, когато е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че заблуден куршум.

Към момента няма официална информация къде е станал инцидентът.