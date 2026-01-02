Любопитно

Изненадващите ползи от чашата портокалов сок

Въпреки високото съдържание на захар, една чаша портокалов сок дневно може да има редица ползи за здравето

2 януари 2026, 15:55
Н авикът да пиете чаша портокалов сок може да има по-голямо значение за здравето ви, отколкото се смяташе досега.

Често представата за идеална закуска включва леденостудена чаша прясно изцеден портокалов сок. Проблемът е, че тази сладка цитрусова напитка от години е обект на критики и често бива демонизирана, пише ВВС.

Въпреки че самите портокали са богати на витамини, когато се консумират под формата на сок, експертите предупреждават, че портокаловият сок предизвиква рязко повишаване на нивата на кръвната захар. С течение на времето тези ежедневни пикове могат да доведат до инсулинова резистентност, като увеличат риска от диабет, сърдечно-съдови заболявания и затлъстяване.

Или поне така се смяташе доскоро. Все повече научни данни обаче показват, че въпреки високото съдържание на захар, една чаша портокалов сок дневно може да има редица ползи за здравето.

  • Защо сбъркахме с портокаловия сок

Кохортни проучвания, които проследяват десетки хиляди хора за дълги периоди от време, показват, че хората, които консумират много цитрусови плодове, са по-малко застрашени от сърдечни заболявания и инсулт.

Проблемът е, че повечето от тези мащабни изследвания са фокусирани върху консумацията на цели плодове, а не на плодов сок. А ефектът върху организма може да бъде съвсем различен.

„Първо, това е скоростта на хранене“, казва Федерико Амати, учен по хранене в Imperial College London, Великобритания. Той отбелязва, че ако изядете два или три портокала – средното количество, необходимо за приготвяне на малка чаша сок – „ще ви отнеме повече време, за да ги изядете, сдъвчете и преглътнете“.

„Всъщност повечето хора вероятно не биха искали да изядат два или три портокала, защото това е доста. Докато при малка чаша сок – след няколко секунди тя вече е изпита“, допълва той.

Целите плодове съдържат и значително количество фибри, които подхранват полезните бактерии в червата и са свързани с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и рак на дебелото черво. Фибрите забавят и усвояването на захарите в кръвта.

Портокаловият сок обаче се получава чрез смачкване и пулпиране на плодовете, което ги лишава от по-голямата част от фибрите. В резултат на това реакцията на кръвната захар е различна: при консумация на цял портокал тя се повишава по-плавно, докато чаша сок води до по-рязък скок.

„В портокаловия сок захарите са освободени от фибрите си и затова се абсорбират много бързо в устата и стомаха. Това води до доста бързо покачване на кръвната захар“, казва Амати.

За повечето хора това не е проблем, тъй като организмът отделя инсулин, който нормализира нивата. При хората с диабет обаче портокаловият сок може да не е най-добрият избор.

Източник: iStock

„Предизвикателството с плодовите сокове е, че те не са просто захар“, обяснява Амати. „Да, те повишават кръвната захар, но – особено ако са прясно изцедени – съдържат биоактивни вещества като витамин С. Въпросът не е да се паникьосваме заради захарта, а как сокът се вписва в цялостния хранителен режим.“

  • Ползи за сърцето и мозъка

Научните данни сочат, че редовната консумация на портокалов сок може да има благоприятен ефект въпреки съдържанието на захар. Метаанализ на 10 рандомизирани контролирани проучвания установява, че приемът на 500 мл портокалов сок дневно е свързан с по-ниски нива на кръвната захар, подобрена инсулинова функция и по-нисък LDL холестерол – показател за добро сърдечно здраве.

Друг метаанализ показва, че чаша портокалов сок всеки ден в продължение на няколко седмици понижава систоличното кръвно налягане при хора с наднормено тегло и затлъстяване и повишава нивата на HDL – „добрия“ холестерол.

Ползите не се ограничават само до сърцето. Портокаловият сок може да има положителен ефект и върху мозъка. В едно проучване 24 здрави мъже на възраст между 30 и 45 години изпили 240 мл 100% портокалов сок или подсладена напитка със същото количество калории. Настроението и когнитивните им способности били тествани преди и шест часа след това.

Участниците, които пили портокалов сок, не само показали по-добри когнитивни резултати, но и съобщили за по-висока бдителност.

„При плацебо наблюдавахме спад в когнитивните показатели през деня“, казва Даниел Лампорт, доцент по хранителна невронаука в Университета в Рединг. „Това е нормално, тъй като хората се уморяват. При портокаловия сок този спад не се наблюдава.“

  • Антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти

Ключова роля за тези ефекти играят флавоноидите – растителни съединения с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Те неутрализират свободните радикали и предпазват клетките от увреждане.

„Хроничното възпаление уврежда тъканите и е вредно за почти всички системи в организма“, казва Амати. „Противовъзпалителните съединения действат като пожарни хидранти, когато трябва да се потуши възпалението.“

Особен интерес предизвиква флавоноидът хесперидин, който се съдържа в цитрусовите плодове. Проучване от 2025 г. показва, че портокаловият сок може да активира гени, свързани с намаляване на възпалението и отпускане на кръвоносните съдове.

Най-вредните храни и напитки
7 снимки
сметана за кафе
диетична напитка сода
дълбоко пържени храни
замразени храни зеленчуци
  • Кой портокалов сок е най-добрият избор

Въпреки всички ползи експертите подчертават, че целите плодове остават най-здравословният вариант. Те съдържат повече фибри и запазват по-добре чувствителните хранителни вещества.

Ако все пак предпочитате сок, най-добрият избор е прясно изцеден 100% портокалов сок без добавена захар. Промишлено произведените сокове често са пастьоризирани, което може да намали съдържанието на витамин С.

„За ежедневието бих препоръчал малка чаша 100% портокалов сок три-четири пъти седмично“, казва Амати.

И така – ако обичате леденостудена чаша портокалов сок за закуска, няма причина да се чувствате виновни. В правилното количество и като част от балансирана диета, тя може да бъде не само удоволствие, но и подкрепа за здравето. 

